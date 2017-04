5 keer genieten op Vlieland

Vlieland is ideaal voor een nachtje, lang weekend of een hele week weg. Er is veel te doen en te zien en Vlieland is enorm kindvriendelijk. Er zitten luxehotels, mooie restaurants en als het weer meezit, kan je hier de lekkerste strandvakanties houden. Doe vast inspiratie op met deze vijf tips.

1. Badhotel Bruin

Midden in de Dorpsstraat van Vlieland zit het supermooie en gezellige Badhotel Bruin. Het hotel heeft prachtige kamers, een fantastisch restaurant, een mooie spa, goede service en een heerlijk en uitgebreid ontbijt. Ga je met de kleintjes weg? Ze hebben super-de-luxe familiekamers inclusief speelgoed en er is een kinderspeelkamer.

2. Gestrand

Als je aankomt met de boot, dan is Gestrand een van de eerste restaurants die je ziet. Het is tevens een van de mooiste. Hip, gezellig, kindvriendelijk en ze serveren heerlijke broodjes en maaltijden. De inrichting is hip en tegelijk knus en de bediening - zoals overal op het eiland -heel vriendelijk.

3. Fietsen huren

Overal op het eiland kan je fietsen huren en dit is echt een aanrader. Zo kan je in een dag het hele eiland verkennen en je vergapen aan de prachtige natuur. Fiets over bospaden, zandweggetjes langs het strand en maak een flinke tocht over de dijk.

4. Leut

Leut is een hippe koffiebar in de Dorpsstraat waar je naast heerlijke koffie en ontbijtjes ook leuk kunt lunchen, een taartje kunt eten of borrelen. De inrichting is stoer en ze hebben een gezellig (verwarmd) terras.

5. Zeehondentocht

Eigenlijk kan je Vlieland niet bezoeken zonder een tocht naar de zeehonden te maken. Met een supersnelle rubberboot vaar je met 40 mijl per uur rondom het eiland en de schipper vaart zo dicht mogelijk langs de zonnende robben. Als je geluk hebt, komen ze zelfs naar de boot toe en geven ze een showtje weg.