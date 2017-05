Superscout van FC Bal Op Het Dak

Voetbalscout in één dag? Het lijkt onmogelijk. Maar met een spoedcursus van een expert kun je een heel eind komen.

Sommige talenten spelen wekelijks de sterren van de hemel. Maar hoe weet je nu of iemand het écht in zich heeft om het te schoppen tot prof? Verslaggever Marieke van der Voort ging op onderzoek uit. Ze volgde een stoomcursus voetbalscouting en reisde af naar De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. Een verslag van een bijzondere voetbaldag.



Rond 12.30 uur arriveer ik bij Paviljoen Op Noord in Eindhoven, normaliter een verzamelplek voor sportievelingen die willen boogschieten, midgetgolfen of crossen door de bossen. De prachtige omgeving is echter ook een prima plek om in alle rust een workshop voetbalscouting te geven, zoals voormalig topscorer van de eerste divisie Henk Grim vandaag gaat doen. De oud-speler van NEC, FC Den Bosch en AZ is al ruim tien jaar scout en deelt zijn kennis graag. „Er wordt vaak heel geheimzinnig over scouting gedaan. Jammer. Want juist door open te zijn en van elkaar te leren, komen talenten eerder bovendrijven.”

Piet de Visser

Wie denkt dat vooral scouts op de workshop afkomen, heeft het mis. De verscheidenheid is groot, blijkt al snel uit de voorstelronde. De een is jeugdtrainer, de ander scheidsrechter, de volgende heeft een keepersschool opgericht. Eén ding hebben we allemaal gemeen: we zijn liefhebbers. „En dat is het allerbelangrijkste”, verzekert Grim. „Het begint allemaal met passie voor voetbal én de wil om talent te leren herkennen. Op welk niveau je vervolgens aan de slag gaat, maakt volgens hem niet uit. „Wie het in Nederland over scouts heeft, denkt meteen aan Piet de Visser. Maar scout zijn van Chelsea is even moeilijk als van IJsselmeervogels of FC Bal Op Het Dak. Het principe is namelijk hetzelfde: de juiste spelers vinden voor de juiste club.”

Dat klinkt, zeker bij de jeugd, makkelijker dan het is. „Natuurlijk kijk je naar souplesse, motoriek en snelheid. Als dat niet in orde is, zal een speler de top nooit halen. Maar bij het scouten van jong talent komt veel meer kijken dan dat. ‘Jantje is te klein voor een centrale verdediger’, ‘Klaasje gaat het niet halen, hij komt fysiek tekort’, hoor ik trainers soms roepen als een speler nog in de C’tjes zit. Een talent wordt dan bij voorbaat al afgeschreven. Maar dat kun je helemaal niet doen! Je wéét immers niet hoe groot Jantje wordt en hoe sterk Klaasje over een jaar is. De biologische leeftijd van jochies van veertien kan soms wel bijna drie jaar verschillen. De ene speler is vroegrijp, de ander normaal, de volgende laat. Bij de een komt de groeispurt dan ook véél later dan bij de ander. Kijk daarom juist bij de jeugd ook naar de andere facetten: techniek, tactiek, persoonlijkheid en mentale veerkracht.”

Puberteit

Perfect voorspellen wat de tienerjaren met talent doen, kan niemand. Toch zijn er volgens Grim twee belangrijke peilmomenten: 12 en 16 jaar. „Op 12-jarige leeftijd spelen jongens en meisjes al twee jaar op een groot veld. Dan zijn ze helemaal gewend en kun je hun talent goed beoordelen. Als ze zestien zijn, is de puberteit meestal voorbij en krijg je een beeld van hoe ze in het leven staan en verder zijn gevormd.”



Vlak voor we onze kennis langs het veld gaan testen, krijgen we nog wat praktische tips. „Als scout let je puur op de speler die je op dat moment nodig hebt. Of dat nu een linksbuiten of rechtsback is, je volgt elke stap die hij zet. Dat doe je zó intensief dat je soms niet eens weet wat de stand is. Let goed op bij blunders, tegengoals et cetera. Hoe reageert de speler, hoe steekt hij mentaal in elkaar? Ga ook vooral bij het hekje staan waar de spelers het veld op- en afstappen. In het veld zie je hem van 60 meter afstand, maar het is eveneens belangrijk om hem recht in de ogen te kijken, en zijn postuur en houding van dichtbij te zien. En onthoud altijd: al voetbal je nog zo goed, als het fout zit in het koppie, ben je kansloos.”

Vers bloed

En dan is het tijd om af te reizen naar De Herdgang. Op het sportcomplex gaan we PSV onder 19 analyseren in de oefenwedstrijd tegen Roda JC onder 21. We zijn benoemd tot scouts van FC Bal Op Het Dak, uitkomend in het rechterrijtje van de eredivisie, en zijn snel op zoek naar vers bloed. Als scouts in spe krijgen we één speler toegewezen met als hoofdvraag: halen of niet?



Voor mij is een iets zwaardere taak weggelegd. Grim heeft mij immers gebombardeerd tot superscout. Met een vette knipoog weliswaar, maar toch… Samen met hem moet ik daarom álle PSV’ers in de gaten houden. Veel tijd om voor te bereiden is er niet. We hebben nog nauwelijks een opstelling in onze handen of het eerste fluitsignaal heeft al geklonken. Mijn oog valt vrijwel meteen op de nummer 7. De rappe rechtsbuiten maakt indruk met een mooie actie, een steekbal op de spits en rondt een kans prima af. Goed genoeg voor FC Bal Op Het Dak? Ja!, schrijf ik snel achter zijn naam. Ook nummer 5 en 6 zie ik in gedachten al voor mijn nieuwe favoriete team spelen. De eerste helft vliegt voorbij en smaakt met een 2-2 ruststand naar meer.

Romário

Tijd voor de tweede helft is er helaas niet. „Wees gerust, op basis van 45 minuten kun je al heel veel zeggen”, verzekert Grim. Nu maar hopen dat die linksbuiten het niet op z’n heupen krijgt terwijl ik daar weinig goeds over op heb gepend, denk ik nog. Romário, waar ik als klein meisje niet over uitgepraat raakte, gaf immers ook vaak een helft niet thuis.



Maar vandaag staat het oefenen natuurlijk voorop en een beeld hebben we zeker. Eenmaal terug in onze vertrouwde leeromgeving begint het evalueren al snel. ‘Ik heb echt genoten van die jongen’, klinkt het over nummer 6, terwijl scout Grim tevreden knikt. De beste speler van het veld, volgens velen. Nog één wedstrijdje bekijken tegen een sterke tegenstander en daarna halen, is de conclusie. ‘Maar die verdediger, nee dat zie ik niet’, gaat het verder. Over de spits lopen de meningen uiteen. ‘Waardeloos!’, is de een duidelijk, ‘een nuttige jongen voor FC Bal Op Het Dak’, vindt een ander. En mijn favoriete nummer 7? ‘Absoluut een goede speler, maar hij is vergeleken met de rest wel al erg oud’, vertelt Grim. Tja, dat wist ik vooraf niet…

Superscout

Net als in de voetbalkantine kan het gesprek nog uren doorgaan. Maar het loopt inmiddels tegen achten en onze maagjes beginnen te knorren. Zelf rijd ik nog even terug naar De Herdgang om de slotfase van PSV onder 15 tegen MVV Maastricht te bekijken. Want hongerig of niet, je wordt niet elke dag tot superscout gebombardeerd.

Paspoort Henk Grim

Geboren: 1 april 1962

Plaats: Groesbeek

Clubs als prof:

1982 – 1987: NEC

1987 – 1989: FC Den Bosch, AZ (uitgeleend)

1989 – 1992: NEC

Clubs als scout:

2007 – 2014: NEC (laatste drie jaar hoofdscout)

2015 – heden: FC St. Pauli (2. Bundesliga)

2015 – heden: De Treffers (tweede divisie, hoofdscout)



Bijzonder: Topscorer eerste divisie 1986/1987, 29 goals als aanvaller van NEC