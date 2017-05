Ook Ajax moet opeens huldigingscenario hebben

In Amsterdam moet er rekening worden gehouden met een feestje komende zondag. De gemeente overlegt al over mogelijke scenario’s, maar kon daar nog niks over zeggen. „Een paar medewerkers van ons zijn een beetje aan het sparren met de gemeente, maar meer ook niet”, zegt perschef Miel Brinkhuis van Ajax. Terwijl hij zijn telefoon opneemt is er een flink kabaal op de achtergrond te horen. „Ze zijn hier een podium aan het bouwen. Nee, niet voor ons, maar voor Armin van Buuren, haha.”

Vergelijkbare situatie

Brinkhuis noemt de climax van de Eredivisie spannend en interessant. „De situatie van Feyenoord is een beetje te vergelijken met die van ons van vorig seizoen. Iedereen ging er toen ook vanuit dat wij bij De Graafschap kampioen zouden worden. Alles was toen ruim van tevoren tot in de puntjes voorbereidt. Mochten we nu kampioen worden, dan komt het uit het niets. Er is dan ook helemaal niets voorbereidt. Wij zijn daar ook helemaal niet mee bezig, alles is gericht op de wedstrijd van donderdag tegen Olympique Lyon.”

Mocht Ajax de Franse club uitschakelen en er op 24 mei in slagen de Europa League te veroveren, dan wordt de ploeg mogelijk gehuldigd op het Museumplein. De laatste drie huldigingen van Ajax vonden plaats bij de ArenA, nadat een huldigingsfeest op het Museumplein in 2011 behoorlijk uit de hand was gelopen. Er werd toen voor 400.000 euro schade aangericht aan het Stedelijk Museum en in totaal raakten 160 mensen gewond. Later bleek dat bij de huldiging fout op fout werd gestapeld.

Museumplein

Een draaiboek voor een huldiging op het Museumplein lijkt voor komende zondag echter te kort dag om in elkaar te draaien. Wel zijn de draaiboeken voor de huldigingen die daarna in de ArenA plaatsvonden grotendeels prima te gebruiken. „Mochten we zondag kampioen worden, dan kunnen we ons bij de huldiging nogmaals van de beste kant laten zien”, lacht Daniel Dekker, voorzitter van Supportersvereniging Ajax. „Ik vind het mooi dat burgemeester Van der Laan overweegt om bij een eventuele winst van de Europa League het Museumplein weer te overwegen als huldigingsplek om de goede supporters te belonen voor hun gedrag. Dit maakt het toch meer tot een gebeurtenis voor de hele stad.”

Ondanks de afgang van Feyenoord gaat Ajax-speler Joël Veltman ervanuit dat de Rotterdammers volgende week in De Kuip tegen Heracles alsnog kampioen worden. „Onze kansen zijn iets groter geworden, maar meer ook niet” zei hij afgelopen weekend na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles die Ajax met 4-0 won. „Normaal gesproken is Heracles thuis voor Feyenoord kat in het bakkie, maar door die nederlaag tegen Excelsior wordt het wel even een ander wedstrijdje. Eerst schatte ik de kans in dat we kampioen zouden worden op één procent. Nu is die kans misschien twintig procent.” Dekker is wat positiever: „Ik hou het op veertig procent.”