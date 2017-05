Fledderus: Wij willen 'hoofdprijs' in De Kuip pakken

Heracles is niet van plan om Feyenoord zondag zomaar de titel te geven, zegt Heraclied Mark-Jan Fledderus.

Zijn jullie al klaar voor die kraker in De Kuip tegen Feyenoord?

Het besef dat het een kraker wordt kwam zondag wel even binnen in de kleedkamer. Het is heel spannend allemaal. Een unieke belevenis. Zij moeten winnen om kampioen te worden en wij hebben ook nog een puntje nodig om zeker te zijn van een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

Wanneer hoorden jullie dat Feyenoord niet ging winnen bij Excelsior?

Tijdens de wedstrijd merkten we aan de reacties van het publiek dat Feyenoord achter stond. Dat was heel vreemd om mee te maken.

Dat Feyenoord verloor is misschien ook wel een beetje vervelend voor jullie. Als zij al kampioen waren hadden jullie wellicht gemakkelijker een puntje gepakt in De Kuip?

Misschien wel. Het was voor Feyenoord en ons helemaal fijn geweest als we allebei nog een puntje nodig hadden. Maar ja, het is wat het is. Het zal een zeer beladen wedstrijd worden. Voor een club als Heracles is het spelen van play-offs echt een hoofdprijs. Wij gaan er gewoon alles aan doen om dat puntje te pakken, andere sentimenten spelen er niet. Wij zouden geen topsporters zijn als we Feyenoord gewoon zouden laten winnen, toch? Voor ons wordt dit qua druk een soort Europese wedstrijd. Heel belangrijk voor de ervaring.

Wordt dit de mooiste wedstrijd uit je carrière?

Het wordt hoe dan ook spektakel. Als Feyenoord wint, is het mooi om te zien hoe dat in De Kuip wordt gevierd en als Feyenoord niet wint wordt het ook een gekkenhuis. Dus ik denk dat dit weleens de mooiste wedstrijd uit mijn loopbaan kan worden. Ik heb ook met Roda op leven en dood gespeeld tegen Sparta, maar dit maak je nooit meer mee. Feyenoord kan voor het eerst in 18 jaar kampioen worden en heel Nederland is ermee bezig.

Leeft het al binnen de selectie?

Iedereen is ermee bezig. Het zal een hectisch weekje worden. Maar we moeten proberen om rustig te blijven. De spelers van Excelsior zeiden na die 3-0 dat er over tien jaar nog over gesproken gaat worden. Als wij niet verliezen van Feyenoord zullen ze het daar over twintig jaar nog over hebben, dat weet ik zeker.

Jullie kunnen zondag zomaar bepalen wie er kampioen wordt, beseffen jullie dat?

Wij kunnen natuurlijk niet zomaar eventjes bepalen wie er kampioen wordt. Als Feyenoord in vorm is, winnen zij normaal gesproken gewoon. Wij kunnen zo goed mogelijk ons best doen en Feyenoord niks cadeau geven, zoals het hoort. Maar het is een feit dat als Bram Castro zondag de nul houdt, dat Feyenoord dan waarschijnlijk geen kampioen is.

Is er al een plan hoe jullie veilig uit De Kuip en Rotterdam komen als het misgaat voor Feyenoord?

Haha, ik neem aan dat de autoriteiten voorbereid zijn op alle situaties. En ik neem aan dat de mensen zullen begrijpen dat wij ook maar gewoon ons werk doen. Als Feyenoord geen kampioen wordt, hebben ze het zelf laten liggen.