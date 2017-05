Feyenoord: op weg naar de titel

Zondag kan het dan eindelijk gaan gebeuren voor Feyenoord! De titel is in zicht voor de Rotterdammers. De laatste horde op weg naar het kampioenschap heet Excelsior, maar hieronder zie je wat Feyenoord de voorbije 32 duels als doorstaan heeft.

De laatste keer dat Feyenoord kampioen werd was in 1999. Destijds was de huidige trainer van Feyenoord - Giovanni van Bronckhorst - nog als speler actief in de selectie van de Rotterdammers.