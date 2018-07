Wie van de halvefinalisten heeft recht op WK-zege?

Het WK nadert de ontknoping. Wie van de vier halvefinalisten maakt het meest aanspraak op de titel? Frankrijk, België, Engeland en Kroatië onder de loep.

Frankrijk

Grote sterren als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar werden vroegtijdig naar huis gestuurd, maar gelukkig stond er bij Frankrijk een nieuwe ster op: Kylian Mbappe. Het is bijna niet geloven hoe snel de aanvaller van Paris Saint-Germain is. Afgelopen seizoen werd hij nog gehuurd van AS Monaco, maar dat was onderdeel van de uiteindelijke transfer waarmee zo’n 180 miljoen euro was gemoeid. Wie de pas 19-jarige Mbappe tijdens dit WK aan het werk ziet, weet waarom. Hij is niet alleen snel, maar ook groot, beresterk, balvast, doelgericht en slim. Het zou zomaar kunnen dat hij de grote leegte gaat opvullen als Ronaldo en Messi ermee stoppen. Voor hem is het heerlijk om op een WK te debuteren met voetballers om zich heen als Paul Pogba, Antoine Griezmann en N’Golo Kante. In de achtste finale (Argentinië) en kwartfinale (Uruguay) heeft Frankrijk de rol van titelfavoriet waargemaakt. Er is nog het nodige op het spel van de ploeg van Didier Deschamps aan te merken, maar wie redelijk eenvoudig de halve eindstrijd heeft gehaald mag best wel dromen van die gouden beker.

België

De term Gouden Generatie is de afgelopen weken heel vaak gevallen als het om België ging. Voorafgaand aan het toernooi werd geroepen dat Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku het nu maar eens moeten laten zien. En dat doen ze. Niet met z’n drieën, want de Rode Duivels vormen een heel hecht team waarin iedereen zijn plek kent en zijn taken uitvoert, ook als hij op een andere positie moet spelen dan hij gewend is. Dat is mede te danken aan de Spaanse bondscoach Roberto Martinez, die aanvankelijk zwaar onder vuur lag bij onze zuiderburen omdat er te weinig vooruitgang zou zijn geboekt sinds het vertrek van Marc Wilmots. En dan liet hij ook nog eens Radja Nainggolan thuis. Nu is er louter lof voor Martinez, die dusdanig aan zijn formatie sleutelde dat Brazilië in de kwartfinale het nakijken had. Bij vlagen is het genieten van België, dat in Rusland laat zien dat counteren een vorm van kunst is. Als de Rode Duivels ooit wereldkampioen kunnen worden, is het nu. Al is de halve finale tegen Frankrijk natuurlijk wel een zeer lastige drempel om te nemen. Laat ze eerst daar maar eens mee beginnen.

Engeland

Alleen al vanwege dat heerlijke nummer ‘It’s coming home, it’s coming home, football’s coming home’ zou je het die Engelsen gunnen. Maar er is uiteraard meer, anders beland je niet in de halve finale van een wereldkampioenschap. Engeland blijkt een meester te zijn in het uitvoeren van standaardsituaties. Elke hoekschop en vrije trap in de buurt van het vijandelijke zestienmetergebied levert gevaar op. Niet in de laatste plaats dankzij levensgevaarlijke koppers als John Stones en Harry Maguire. Soms heeft de ploeg van Gareth Southgate iets weg van een hockeyteam, dat tot in den treure heeft geoefend op varianten die de defensie van de tegenstander telkens weer in verwarring brengen. In de halve finale en eventuele finale zal ook veel afhangen van Harry Kane. De spits is met zes doelpunten voorlopig topscorer van het toernooi, maar hij zal er nog een paar moeten inschieten om zijn eigen titel en het kampioenschap veilig te stellen. Als het op strafschoppen aankomt, zit dat wel snor. Want niemand neemt ze dit WK mooier dan de HurriKane.

Kroatië

Een heerlijke ploeg met grote namen als Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Pericic en Mario Mandzukic. In het groepsduel bliezen ze Argentinië met 3-0 omver, waardoor Kroatië direct werd bestempeld als een van de grote favorieten voor de eindzege in Rusland. Op voorhand werden ze gezien als gevaarlijke outsider en iedereen zag in die wedstrijd dat dat een understatement was. Maar na de groepsfase viel het elftal van Zlatko Dalic eigenlijk vooral tegen. Tegen Denemarken en Rusland was er niet heel veel meer over van de overtuiging, vlotte combinaties en overmacht, dus moesten strafschoppen twee keer redding brengen. De Kroaten lopen op hun tandvlees en dat kunnen ze niet gebruiken in de halve finale van woensdag tegen Engeland. Van de vier finalisten is Kroatië de verrassendste naam, maar is het wel de ploeg die het minst aanspraak maakt op het wereldkampioenschap.