Van der Vaart: Met de kilootjes zit het wel goed

Op het terras van vv Wijthmen wordt Rafael van der Vaart vriendelijk begroet door een groepje oudere mannen dat aan een tafel van het zonnetje geniet. „Zet voor mij maar alvast een wijntje klaar”, steekt de 109-voudig international de draak met zichzelf. Dankzij PEC Zwolle-trainer John van ’t Schip is hij in de hoofdstad van Overijssel beland om zijn conditie weer een beetje op peil te brengen.

Dat is nodig ook, want als hij eenmaal over het veld hobbelt, zijn de grappen over eten en drinken niet van de lucht. „Gelukkig zit er een McDonald’s in de buurt” en „Binnenkort wordt er ook nog een Burger King geopend”, klinkt het langs de lijn. Het zijn verwijzingen naar het buikje dat niet te verhullen is door het blauwe shirt. ‘Raffie’ is nooit de slankste van de voetbalwereld geweest, maar nu is het wel heel duidelijk dat hij in Denemarken nauwelijks aan spelen is toegekomen en daarna een lange vakantie heeft gehad.

Zonder club

„Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst een wedstrijd heb gespeeld”, bekent Van der Vaart. Zijn contract bij FC Midtjylland is verlopen, dus zit de middenvelder momenteel zonder club. „Ik heb twee maanden voor het laatst met de groep meegetraind, dus ik heb al even vakantie”, lacht hij. „Natuurlijk heb ik wel voor mezelf getraind, maar dat is toch anders dan met een selectie op het veld staan. En met de kilootjes zit het wel goed, hoor. Er hoeft niet heel veel van af. Mensen maken het allemaal weer groter dan het is, dat hoort er blijkbaar bij. Toen ik nog regelmatig scoorde had ik ook iets te veel grammetjes, maar toen hoorde je er niemand over.”

Als Van der Vaart een volwaardig lid was van de PEC Zwolle-selectie, had Van ’t Schip hem op de vingers getikt. De trainer: „Dan had ik geïnformeerd wat hij in vredesnaam allemaal heeft gedaan tijdens zijn vakantie. Maar hij is een uitzonderlijk geval. Hij heeft zo ongelooflijk veel voor het Nederlands voetbal betekend, dat ik het niet meer dan logisch vind hem hier aan zijn conditie te laten werken. We zien allemaal dat hij niet fit is, maar het is een mooi gebaar van ons dat hij de kans krijgt om daar verandering in te brengen. Het is wat dat betreft een ideaal moment, omdat we nog helemaal aan het begin van de voorbereiding staan. Als we al een paar weken verder waren geweest, had het niet gekund omdat wij dan al veel verder waren geweest dan Rafael.”

Kruising

De spelers van PEC Zwolle genoten zichtbaar van de aanwezigheid van hun nieuwe ‘ploeggenoot’. Want dat Van der Vaart nog steeds kan voetballen staat buiten kijf. Op een gegeven moment werd een partijspel stilgelegd en zag de 35-jarige ex-Ajacied vanuit zijn ooghoek een bal liggen. Hij liep er naartoe en knalde zijn favoriete speeltje zonder blikken of blozen vanaf 25 meter stijf in de kruising.

Van ’t Schip: „Van zijn kant is het natuurlijk ook mooi dat hij hier mee wil trainen. Kijk maar naar zijn aanname, de passing, balvastheid, et cetera. Dat is nog steeds van een heel hoog niveau. Kun je nagaan als hij dan ook nog eens fit is. Voor alle andere spelers is het ook een geweldige ervaring. Ze zien aan hem dat functionele techniek nog steeds heel belangrijk is in het voetbal. Dat hij nog niet fit is accepteren we, net zoals hij misschien niet elke training kan meedoen, omdat hij voor de NOS tijdens het WK als analist in de studio zit. Als hij er wel is, geniet iedereen van hem.”

Bijzonder geval

Van der Vaart en Van ’t Schip kennen elkaar al 21 jaar. In de jeugdopleiding van Ajax zag de trainer direct dat het linksbenige spelertje een bijzonder geval was. Ze hielden altijd goed contact en onlangs liepen ze elkaar in de studio van de NOS weer tegen het lijf. Ze waren er snel over uit dat het een goed idee was dat Van der Vaart de nodige meters gaat maken in het (trainings)shirt van PEC Zwolle.

Van der Vaart gaat over twee weken terug naar Denemarken waar zijn handballende vriendin Estavana Polman met hun dochtertje woont en werkt. Hij hoopt bij een andere Deense club een nieuw contract af te kunnen dwingen. Van ’t Schip sluit echter niet uit dat hij alsnog bij PEC Zwolle tekent. „Als hij in Denemarken geen nieuwe club kan vinden, weet je het maar nooit...”