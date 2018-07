Neymar lag in 4 wedstrijden 14 minuten op de grond

De Braziliaanse aanvaller Neymar is beroemd om twee dingen. Hij is een van de meest talentvolle voetballers op het WK en ligt nogal vaak op de grond. Al dan niet in tranen of met gebaren die doen voorkomen alsof hij in acuut levensgevaar is.

Voor wie dacht dat Neymar de speler op het WK was die het vaakste naar de grond ging is er goed nieuws. Je hebt gelijk. Journalisten van RTL Zwitserland rekenden uit hoe lang de Braziliaan tijdens de vier wedstrijden precies languit in het gras heeft gelegen: 3 minuut 40 tegen Zwitserland, 2 minuut 25, tegen Costa Rica, 1 minuut 56 tegen Servië en 5 minuut 29 tegen Mexico. Dit is elkaar opgeteld bijna 14 minuten, bijna drie minuten per wedstrijd.

Stervende zwaan

Toch staan er ook Zwitserse cijfers aan de kant van de Braziliaan. Hij is niet alleen de speler die het vaakst naar de grond gaat, hij is tevens de speler waar de meeste overtredingen op gemaakt worden; 21 in totaal. Ook op Isco (19), Messi (14), Ronaldo (13) en Hazard (13) zijn veel overtredingen gemaakt.

Op vrijdagavond om 20.00 kunnen de Rode Duivels dit aantal opschroeven als Neymar met zijn land tegen hen aantreedt in de kwartfinale. Isco, Messi en Ronaldo zijn al naar huis dus de kans is groot dat hij in elk geval hier lijstaanvoerder blijft.

Het aantal overtredingen tegen is volgens velen geen excuus voor het zeer theatrale gedrag van Neymar. Tijdens de wedstrijd tegen Mexico liet de speler van Paris St Germain zich wederom van zijn slechtste kant zien. De spartelende linkervleugelspits heeft vijf minuten lang verzorging nodig gehad toen hij licht werd aangeraakt door Layun. Gelukkig ging het een paar minuten later weer prima met hem.

De kleinzerige Braziliaan is het mikpunt van spot in de voetbalwereld maar ook op internet. Hier een aantal inhakers!