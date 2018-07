Groot feest in België na uitschakelen Brazilië

De Braziliaanse aanvaller Neymar is beroemd om twee dingen. Hij is een van de meest talentvolle voetballers op het WK en ligt nogal vaak op de grond. Al dan niet in tranen of met gebaren die doen voorkomen alsof hij in acuut levensgevaar is.

Voor wie dacht dat Neymar de speler op het WK was die het vaakste naar de grond ging is er goed nieuws. Je hebt gelijk. Journalisten van RTL Zwitserland rekenden uit hoe lang de Braziliaan tijdens de vier wedstrijden precies languit in het gras heeft gelegen: 3 minuut 40 tegen Zwitserland, 2 minuut 25, tegen Costa Rica, 1 minuut 56 tegen Servië en 5 minuut 29 tegen Mexico. Dit is elkaar opgeteld bijna 14 minuten, bijna drie minuten per wedstrijd.