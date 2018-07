België ligt uit WK, Frankrijk naar finale in Moskou

De halve finale van het WK-duel tussen Frankrijk en België is gewonnen door Frankrijk. Zij bereiken voor de derde keer in de historie de finale van het wereldkampioenschap voetbal. De Haantjes waren in Sint-Petersburg met 1-0 te sterk voor de Rode Duivels. Uit een hoekschop van Antoine Griezmann kopte verdediger Samuel Umtiti in de 51e minuut raak. België ligt uit het toernooi maar speelde een sterke wedstrijd tegen de Fransen. Volgens Hugo Borst, die elke wedstrijd te gast is bij NOS Studio Rusland was deze wedstrijd qua voetbal te vergelijken met een finale, maar dan onder de noemer van halve finale.

Voorsprong

Verdediger Samuel Umtiti zorgde kort na de rust met een fraaie kopbal voor een Franse voorsprong. Het tegenvallende België miste daarna de kracht en de souplesse om nog een verlenging af te dwingen. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez moet daardoor zaterdag genoegen nemen met de strijd om het brons. Ook de 'Gouden Generatie', onder leiding van Eden Hazard en Kevin De Bruyne, kon België derhalve niet naar een historische finaleplaats loodsen.

België kwam in de beginfase over de vleugels een paar keer gevaarlijk door. Aanvalsleider Romelu Lukaku kon echter niet in stelling worden gebracht. Vooral de voorzetten vanaf de rechterkant van Nacer Chadli kwamen niet aan. Op de andere flank was Hazard bij vlagen niet te houden. De technisch begaafde aanvoerder was met diagonale schoten twee keer dicht bij een treffer.

Na rust

Het behoedzame Frankrijk kwam pas halverwege de eerste helft op gang. Met name van de rappe Kylian Mbappé, die voor Jan Vertonghen een kwelgest was, ging de nodige dreiging uit. Vijf minuten voor de rust hield doelman Thibaut Courtois het Franse toptalent van scoren af.

Na de pauze bleef Frankrijk domineren. Umtiti opende de score met een fraaie kopbal uit een hoekschop van Antoine Griezmann. Marouane Fellaini reageerde te laat en ook Courtois liet zich verrassen in de korte hoek (1-0).

België dwong daarna nog wel een offensief af, maar de Franse afweer bleek niet onder de indruk van de vele hoge voorzetten. Fellaini (kopbal net naast) en Axel Witsel (schot op vuisten van Hugo Lloris) waren nog wel dicht bij de gelijkmaker. België miste echter de franje en de flair waarmee de ploeg in de kwartfinales het favoriete Brazilië verraste (2-1). Zeker ook de schotloze Lukaku maakte weinig indruk. Courtois verrichtte in de extra tijd nog een paar prima reddingen op Franse counters.

Programma

Woensdag spelen Engeland en Kroatië tegen elkaar voor een plek in de finale. De verliezer van die partij speelt zaterdag tegen België voor de derde plaats. De winnaar speelt zondag de finale tegen Frankrijk.