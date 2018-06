Wat doet Wolter Kroes tijdens WK zonder Oranje?

De meeste mensen zijn waarschijnlijk vergeten dat Wolter Kroes in 2006 zijn eerste WK-single uitgebracht: het weinig succesvolle We Scoren We Winnen!, een samenwerking met Harry Vermeegen. Twee jaar later was het wél raak voor de zanger uit Wormerveer, toen hij tijdens het EK in Oostenrijk en Zwitserland een dikke nummer 1-hit te pakken had met Viva Hollandia, een vertaling van Viva Colonia van de Duitse band Höhner. Een remake voor het wereldtoernooi in Zuid-Afrika was in 2010 opnieuw een klapper. Zelfs toen Nederland zich in 2015 niet had gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Frankrijk, maakte Kroes een bewerking van zijn grootste hit. Nu met de spottende titel We Zijn Er Niet Bij. Ondanks dat ’we’ ook dit jaar niet mee mogen voetballen, zit Wolter Kroes niet in zak en as.

De volkszanger, die we naast Viva Hollandia kennen van hits als Ik Ben Je Prooi en Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen, geeft circa honderdvijftig optredens per jaar. „Ik zal je vertellen, dat we niet meedoen op het WK heeft op mij net zoveel impact als op elke andere Nederlander”, legt hij uit. „Er is geen gezelligheid, geen oranje in de kroegen... De sfeer is er niet. Voor mijn vakgebied maakt het niks uit, mijn agenda zit vol. Ik zing elk weekend nog zeker vijf keer Viva Hollandia, alleen dan met een andere tekst. Het is jammer dat we die gezelligheid van het WK moeten missen, maar het is niet zo dat ik deze zomer nergens sta te zingen. Ik snap dat beeld wel; Nederland niet speelt niet, dus Wolter Kroes heeft niets te doen.”

Oranjekoorts

Kroes beweert dat het aantal optredens het afgelopen jaar zelfs is toegenomen. Dat komt volgens hem door aan het aantrekken van de economie. „Het gaat financieel weer goed in Nederland, dus de bedrijfsfeesten en feesttenten zijn terug. Dan komen ze toch weer bij mij terecht. Daar ben ik ontzettend blij mee.” Oranjekoorts of niet, hij ontkomt er dus niet aan Viva Hollandia te zingen. „Het is opzwepend, de melodie is fantastisch en zodra je dat begin hoort, ga je al uit je dak. Het geeft een echt Hollandgevoel; samenhorigheid, met elkaar, voetbal of geen voetbal. Op zich jammer dat we niet zijn doorgegaan, want ik had een geweldige Russische polkaversie van Viva Hollandia klaarliggen. Ik denk niet dat we die ooit gaan uitbrengen. Zo leuk vind ik die Poetin nou ook weer niet.”

Dit jaar gaat Kroes niet alleen honderdvijftig boekingen af, maar viert hij ook zijn dertigjarige bestaan als artiest. „Ik was er helemaal niet mee bezig! Je jubileum moet je niet aan je voorbij laten gaan. Dat hebben we bij 25 jaar wel gedaan, want ik ben geen jubileummens. Ik word dit jaar ook vijftig jaar, maar dat ik wil eigenlijk niet horen! Niemand wil dat, geloof ik.” De jubileumviering is op 4 december in Carré, volgens Kroes de mooiste zaal van het land. „Het concert was binnen tweeënhalve minuut uitverkocht. We wilden nog een extra show doen, maar er was geen plek meer. Pas eind 2019 weer ergens.”

Arrogant

Er zijn weinig plekken in ons land waar hij nog niet heeft opgetreden, al staat er nog één ding hoog op zijn wensenlijstje: Pinkpop. „Dat zou toch een enorme kik zijn, Wolter Kroes op Pinkpop? Al mag ik maar één of twee nummers doen, ik ga de boel op zijn kop zetten. Of dat gaat lukken? Honderdduizend procent zeker weten! Dat klinkt misschien arrogant en dat is niet zo bedoeld, maar ik weet dat ik het kan!”

Kroes hoopt de jubileumeditie van Pinkpop extra feestelijk te maken. „Het is de droom van elke artiest om daar te mogen staan. Maar dan wel op de mainstage, niet op een tent achteraf. Dan maak ik er Viva Pinkpop van en zorgen we voor een aardbeving in Landgraaf!”