Japanse en Senegalese fans ruimen rommel op na winst

Iraanse vrouwen zijn dol op voetbal. In hun eigen land moeten ze er echter behoorlijk wat voor over hebben om een wedstrijd te bezoeken. Sinds de islamitische revolutie in 1979 is het in Iran voor vrouwen namelijk verboden om naar een stadion te gaan. Om toch een duel van hun favoriete club bij te wonen, proberen vrouwelijke fans soms toch binnen te komen.

In maart vermomden 35 vrouwen zich als man in een poging gewoon op de tribune plaats te kunnen nemen. Ze werden echter ontdekt en vervolgens door de politie opgepakt. Een heel afschrikkende werking had dat niet, want een maand later slaagden vijf als man verkleedde vrouwen er wel in om een wedstrijd van de club Persepolis mee te maken. Op social media verschenen verschillende foto’s waarop te zien was hoe ze hun lange haren onder degelijke pruiken hadden verstopt en dat ze nepbaarden op hun gezicht hadden geplakt.

Juichen