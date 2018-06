Iraanse vrouwen mogen tijdens WK wél het stadion in

Iraanse vrouwen zijn dol op voetbal. In hun eigen land moeten ze er echter behoorlijk wat voor over hebben om een wedstrijd te bezoeken. Sinds de islamitische revolutie in 1979 is het in Iran voor vrouwen namelijk verboden om naar een stadion te gaan. Om toch een duel van hun favoriete club bij te wonen, proberen vrouwelijke fans soms toch binnen te komen.

In maart vermomden 35 vrouwen zich als man in een poging gewoon op de tribune plaats te kunnen nemen. Ze werden echter ontdekt en vervolgens door de politie opgepakt. Een heel afschrikkende werking had dat niet, want een maand later slaagden vijf als man verkleedde vrouwen er wel in om een wedstrijd van de club Persepolis mee te maken. Op social media verschenen verschillende foto’s waarop te zien was hoe ze hun lange haren onder degelijke pruiken hadden verstopt en dat ze nepbaarden op hun gezicht hadden geplakt.

Juichen

Maar met losse haren en uitbundig meezingen en juichen is er voor de vrouwelijke voetbalfans dus niet bij in Iran. Daarom grijpen enkelen het WK aan om wél legaal een stadion van binnen te zien. Zo reisden Amid Rad en zijn vrouw Alfie (op eigen verzoek zijn hun namen gefingeerd) 4.127 kilometer om eindelijk zij aan zij hun land aan te kunnen moedigen. Bij aankomst op het vliegveld in Rusland ontvouwden zij dan ook met evenveel trots als schaamte een spandoek, waarmee zij duidelijk willen maken hoe de situatie in hun land is.

Amin Rad en zijn vrouw Alfie bij aankomst in Rusland.

„Heb je enig idee wat dit spandoek voor ons betekent”, vraagt Rad als hij het verbaasde gezicht van de verslaggever ziet. „In Iran is het voor mijn verboden naar voetbalwedstrijden te gaan. Om dat wel te kunnen doen moet ze dus de grens over. De wedstrijd in St. Petersburg tegen Marokko is het eerste duel in haar leven dat ze in een stadion heeft gezien. We willen naar het stadion als een familie, iets dat in Iran onmogelijk is.”

Ze viel direct met haar neus in de boter. Iran won met 1-0, dankzij een eigen doelpunt van Marokko. In de vakken met supporters van Iran ontstond een voor hen onwerkelijk feest. Mannen en vrouwen vlogen elkaar in de armen om de overwinning te vieren. Voor de buitenwereld zag het er doodnormaal uit, maar de Iraniërs vierden niet alleen de zege van hun ploeg maar ook het feit dat ze er sámen getuigen van waren.

Onvoorstelbaar

„Het is onvoorstelbaar”, aldus een dolblije Alfie. „Ik vind het geweldig dat ik voor het eerst in mijn leven een stadion heb kunnen bezoeken.”

Haar man begrijpt niets van het stadionverbod voor vrouwen in zijn land. „Het is complete onzin. Ik snap totaal niet waarom het verboden is. De Iraanse authoriteiten zeggen dat vrouwen obscene teksten in het stadion kunnen horen. Maar dat slaat nergens op, toch? Ook op straat kunnen ze scheldwoorden horen. Het gebeurt overal ter wereld, daar is niemand immuun voor.”

TV

Het verzet tegen de regel van de Iraanse overheid wordt steeds heftiger. Zo heeft Masoud Shojaei, de aanvoerder van het nationale elftal, al eens aangegeven dat het afgelopen moet zijn met het stadionverbod voor vrouwen. Hij wil dat iedereen in staat moet zijn om van zijn sport te genieten, en niet alleen thuis voor de tv.

Ook rond de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Syrië en Iran laaide de discussie weer op, omdat Syrische vrouwen wel kaartjes voor het duel mochten kopen. FIFA-baas Gianni Infantino was bij die wedstrijd aanwezig en zei erop aan te dringen dat Iran vrouwen moet toelaten tot stadions. Sindsdien is echter echter weinig veranderd.

Oplossing

Al hebben de geestelijke autoriteiten „De kwestie staat hoog op de overheidsagenda dit jaar en wij proberen om een geschikte oplossing te vinden”, zei Masumeh Ebtekar, vicepresident van Familie- en Vrouwenzaken, een maand geleden. Om de toegang voor vrouwen tot stadions mogelijk te maken, moeten er speciale vrouwentribunes worden gebouwd.

Tot die tijd moeten de vrouwelijke fans hopen dat Iran het ver schopt op het WK en ze nog een paar keer in een stadion van het voetbalfeest kunnen genieten.