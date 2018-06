Internationale lof voor Kuipers na battle met Neymar

Nu ons Nederlands elftal er niet bij is, kunnen we ons enkel vasthouden aan goede prestaties van Bert van Marwijk met Australië en de scheidsrechtersploeg rondom Björn Kuipers.

Het gaat vooral om deze acht seconden. Neymar is weliswaar een van de allerbesten van het moment, maar ontzag is er niet bij onze landgenoot. Hij geeft op niet misverstane wijze aan dat het genoeg is geweest met het gemekker van de Braziliaan.

Niet gek dus dat er vrijdag veel Nederlanders op een bepaalde manier best trots waren over hoe de arbiter Neymar de les las tijdens Brazilië - Costa Rica (2-0). Maar ook internationaal krijgt de bekendste man van Oldenzaal veel lof. En niet van de minsten.

Geef hem de finale

Onder andere voormalig topvoetballer en tegenwoordig Match of the Day-presentator Gary Lineker prijst hem dat hij durft terug te komen op zijn beslissing. ,,Hij heeft honderd procent gelijk. Het was een schwalbe van Neymar, dus dit was gerechtigheid. Hier is de VAR dus voor."

Ook Roy Keane en Peter Schmeichel zijn te spreken over Kuipers. ,,De scheidsrechter was alles wat je wil in een scheidsrechter", aldus de voormalig Iers international Keane. "Hij was uitstekend." Schmeichel vult aan. ,,Briljant optreden van Björn Kuipers. Geen schaamte om te erkennen dat hij fout zat. Dankzij de VAR. Geef hem de finale maar."

De drie voetbaliconen krijgen ook vanuit de internationale media de nodige bijval.