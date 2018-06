Gaan de 'gouden' Rode Duivels nu eindelijk vlammen?

Ronald de Boer laat er geen gras over groeien. „Als België de halve finale niet haalt, dan hebben ze gefaald.” En hij is niet de enige die er zo over denkt. De Spaanse bondscoach Roberto Martínez beschikt namelijk over een jaloersmakende groep voetballers. Waar Nederland al een tijdje afscheid heeft genomen van de gouden gerenatie met Wesley Sneijder, Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Robin van Persie, daar watertanden de Belgische voetballiefhebbers van spelers Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Romelu Lukaku.

Maar het lukt onze zuiderburen maar niet om van al die individuele klasbakken een vlammend collectief te smeden. Twee jaar geleden vloog België er op het EK in Frankrijk in de kwartfinale uit tegen Wales. Ook op het WK in Brazilië was dat het eindstation, al was de tegenstander toen wel het grote Argentinië. De Belgen hopen in Rusland vooral de bittere nasmaak van het Europees kampioenschap weg te spoelen. Nog steeds beseffen ze - zowel de spelers als de fans - dat ze toen hadden moeten toeslaan.

De Spaanse bondscoach Martinez in gesprek met Kevin De Bruyne. Foto: EPA

Kunnen de Rode Duivels dat nu wel? „Het antwoord op die vraag weten we pas als we eenmaal in de kwartfinale zijn geraakt”, aldus Marc Degryse, die in de jaren 80 en 90 in totaal 63 interlands voor België speelde. „Als alles een beetje normaal verloopt, komen we dan een groot land tegen.”

Maandag staat eerst de aftrap in poule G op het programma met de wedstrijd tegen WK-debutant Panama. Tunesië en Engeland zijn de andere twee tegenstanders in de groep. De volgende ronde moet dus haalbaar zijn. Vervolgens wacht de nummer 1 of 2 van groep H, waarin Colombia, Japan, Polen en Senegal strijden om een plek in de knock-outfase. Ook geen tegenstanders waar België direct wakker van ligt.

Grootmacht

Degryse: „Maar daarna volgt waarschijnlijk Duitsland of Brazilië als volgende opponent. Dan moeten ze pas écht presteren. Tijdens de kwalificatiereeks zijn we geen grote landen tegengekomen, dus dat stelde allemaal niet veel voor. Nu moeten ze laten zien dat ze in staat zijn een grootmacht uit te schakelen. Je zou denken dat de lessen van 2014 en 2016 daarbij zouden moeten helpen. De belangrijkste les: zorg dat Hazard en De Bruyne een ‘verbinding’ met elkaar hebben en in dezelfde wedstrijd allebei echt tóp zijn. Zij zijn onze beste spelers, zij moeten de ploeg dragen.”

Maar hoe goed de middenvelders ook zijn, in de defensie lopen niet de spelers van dezelfde kwaliteit rond. En dat baart Degryse zorgen. „In de oefenwedstrijd tegen Portugal viel Vincent Kompany uit en het is nog maar de vraag wanneer hij fit genoeg is om te spelen. En ook Thomas Vermaelen kampt met blessureleed. Dan hebben we natuurlijk nog Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, bij jullie wel bekend, maar de rest van de verdedigers in deze selectie is van heel ander niveau. Als we tegen een groot land niet de beste verdedigers kunnen opstellen, zullen we worden afgestraft.”

Uitzonderlijk

Bij de spelers zelf is het vertrouwen een stuk groter. Ze zijn blij met de nieuwe bondscoach, die in tegenstelling tot zijn voorganger Marc Wilmots wel veelvuldig op tactiek heeft laten trainen. Daardoor is België nu een stuk flexibeler wat het spelsysteem betreft. Omschakelen van vier naar drie verdedigers (of andersom) is geen probleem. „Toch zet ik er nog steeds een vraagteken bij”, zegt Degryse. „Vormen deze sterke individuen nu echt een topploeg? Het is een uitzonderlijke generatie, qua talent zelfs een gouden generatie. Vroeger waren wij altijd de underdog en moesten we het hebben van een goede organisatie. Wij hadden niet de beschikking over verschillende klassespelers die het verschil kunnen maken. Klasse is er nu genoeg. Maar daarmee een goed toernooi spelen, waar bijvoorbeeld de Duitsers zo ontzettend goed in zijn? Dat zie ik bij België nog niet zo heel snel gebeuren. Dat is bij ons een groot probleem: als we er echt moeten staan, geven we vaak niet thuis. Het moet een keer goed gaan met deze uitstekende lichting, zou je denken. Maar ik vrees dat het weer hetzelfde liedje wordt en de kwartfinale weer het eindstation is.”