Engeland-België: Voorzichtig zijn of kaart pakken?

De meeste mensen zijn waarschijnlijk vergeten dat Wolter Kroes in 2006 zijn eerste WK-single uitgebracht: het weinig succesvolle We Scoren We Winnen!, een samenwerking met Harry Vermeegen. Twee jaar later was het wél raak voor de zanger uit Wormerveer, toen hij tijdens het EK in Oostenrijk en Zwitserland een dikke nummer 1-hit te pakken had met Viva Hollandia, een vertaling van Viva Colonia van de Duitse band Höhner. Een remake voor het wereldtoernooi in Zuid-Afrika was in 2010 opnieuw een klapper. Zelfs toen Nederland zich in 2015 niet had gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Frankrijk, maakte Kroes een bewerking van zijn grootste hit. Nu met de spottende titel We Zijn Er Niet Bij. Ondanks dat ’we’ ook dit jaar niet mee mogen voetballen, zit Wolter Kroes niet in zak en as.

De volkszanger, die we naast Viva Hollandia kennen van hits als Ik Ben Je Prooi en Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen, geeft circa honderdvijftig optredens per jaar. „Ik zal je vertellen, dat we niet meedoen op het WK heeft op mij net zoveel impact als op elke andere Nederlander”, legt hij uit. „Er is geen gezelligheid, geen oranje in de kroegen... De sfeer is er niet. Voor mijn vakgebied maakt het niks uit, mijn agenda zit vol. Ik zing elk weekend nog zeker vijf keer Viva Hollandia, alleen dan met een andere tekst. Het is jammer dat we die gezelligheid van het WK moeten missen, maar het is niet zo dat ik deze zomer nergens sta te zingen. Ik snap dat beeld wel; Nederland niet speelt niet, dus Wolter Kroes heeft niets te doen.”

Oranjekoorts