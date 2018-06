Eerst bidden in de moskee, daarna treuren om Ronaldo

Borrelnootjes, hartstochtelijk geschreeuw en teleurstelling vanwege de uitschakeling van Marokko op het WK. Een sfeerverslag van een voetbalmiddag bij de Rotterdamse Moskee An-Nasr.

13:05 uur

Een klein uur voor de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal wordt het steeds drukker voor de deur van het bijgebouw van de An-Nasr-moskee in Rotterdam-West. Tussen de gevel en lantaarnpalen zijn rode en groene vlaggetjes gespannen. Er komt iemand naar buiten met een stapel rode T-shirts. ‘Be a lion and eat me’, staat op de voorkant, verwijzend naar de Leeuwen van de Atlas, de bijnaam van het Marokkaans voetbalelftal.

13:18 uur

De mensen die bij elkaar komen om het duel op televisie te kijken, worden ontvangen door Mohamed Tarraz, de voorzichter van stichting Moskee An-Nasr. „De geschiedenis gaat zich herhalen. Op het WK van 1986 wonnen we in de groepsfase met 3-1 van Portugal, dat gaat nu weer gebeuren. Onze verdedigers gaan Ronaldo pakken”, zegt hij met een grote glimlach.

13:20 uur

Even later komt de voorpagina van Metro ter sprake, die met Hup Marokko Hup erop. Tarraz: „Ik had niet verwacht dat jullie dat zouden doen. Metro lees ik bijna dagelijks en mijn gevoel was dat jullie toch een beetje rechts waren. Dus ik was blij toen ik die voorpagina zag, haha. Op Facebook zag ik heel veel negatieve reacties voorbijkomen, maar die mensen lopen een jaar of twintig achter. De samenleving is nu eenmaal anders samengesteld. Hier in Rotterdam is de verhouding tussen autochtonen en mensen met een allochtone achtergrond over een paar jaar misschien 50 om 50 procent. We zullen er met elkaar iets van moeten maken.”

13:31 uur

Twee mannen lopen naar de iets verderop gelegen Albert Heijn en keren terug met flesjes water, blikjes cola en Fanta, borrelnootjes en gezouten pinda’s. Binnen, onder de tv, wordt alles op tafeltjes uitgestald. Er staan ook al cake en koekjes klaar, dus tijdens de wedstrijd hoeft niemand trek te hebben.

13:36 uur

Tarraz haalt zijn telefoon tevoorschijn en opent WhatsApp. „Kijk, deze kreeg ik net binnen.” Hij laat een gephotoshopte foto zien waarop de spelers van Marokko tijdens het volkslied al met hun koffers klaarstaan. Ze hebben na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Iran namelijk een goed resultaat nodig om niet vroegtijdig uitgeschakeld te worden.

13:38 uur

Een blonde vrouw fiets voorbij en roept hard ‘Marokko!’. Haar enthousiasme wordt door de mannen voor het bijgebouwtje van de moskee met luid gejuich begroet.

13:41 uur

Een aantal mannen vertrekt. „Ze gaan bidden in de moskee, ik denk dat ze net op tijd terug zijn voor de aftrap”, zegt de voorzitter.

13:45 uur

Een supporter die liever niet met zijn naam in de krant wil, loopt zenuwachtig heen en weer. „In de slotfase van de wedstrijd tegen Iran hield ik het niet meer van de spanning. Ik viel bijna flauw. Nu denk ik dat de wedstrijd snel gespeeld is en we met 3-0 van Portugal verliezen.”

13:56 uur

Paniek in de tv-zaal. ‘No connection’ staat er op het zwarte scherm. Een medewerker probeert via internet een zender met Arabisch commentaar op het beeld te toveren, maar vooralsnog blijft het zwart op de tv.

14:00 uur

Precies op tijd zien we een groen veld. Gejuich.

14:04 uur

Cristiano Ronaldo kopt de 1-0 voor Portugal binnen. Het fenomeen heeft de Marokkaanse fans stil gekregen. Ze weten dat het WK over is en hopen dat het geen slachtpartij wordt.

Cristiano Ronaldo maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: EPA

14:25 uur

Ronaldo rolt met een vertrokken gezicht over het veld. Het boegeroep weerkaatst tussen de muren van het zaaltje, waar zo’n tachtig mensen aandachtig naar het scherm kijken.

15:27 uur

De naam van Hakim Ziyech wordt gescandeerd. Hij gaat een vrije trap nemen en het spelbeeld heeft de fans weer hoop gegeven op een betere afloop dan de 1-0 die nu op het bord staat. Marokko speelt ijzersterk en verdient een doelpunt.

15:50 uur

Mehdi Benatia mist in de blessure tijd een enorme kans. De supporters grijpen naar hun hoofd. Dit was dé kans om de hoop op de volgende ronde levend te houden. Maar niet veel later fluit de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd. Marokko is uitgeschakeld.

16:01 uur

Voor de deur wordt in het zonnetje de klap verwerkt. Said Achaabi houdt de moet erin. „Ze hebben echt heel goed gespeeld. We hadden minimaal gelijk kunnen spelen of zelfs moeten winnen. De laatste groepswedstrijd tegen Spanje ben ik er weer gewoon bij hoor. We blijven onze jongens steunen.”