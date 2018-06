De meeste Nederlanders juichen voor België dit WK

Een jongetje was hij nog, veel te jong om op eigen benen te staan. Toch koos Lasse Schöne er op 16-jarige leeftijd voor zijn geboorteland Denemarken te verlaten en op avontuur te gaan in het buitenland. Hij liet familie en vrienden achter om bij sc Heerenveen de volgende stap richting het betaalde voetbal te zetten. In Friesland werd hij opgevangen door een gastgezin, dat hij nog altijd dankbaar is voor de solide basis die ze hem gaven.

„De familie Hylkema ving mij heel goed op. Het was de ideale manier om de stap naar het buitenland te maken”, zegt Schöne. „In het begin had ik het best lastig in Nederland. Ineens stond ik op eigen benen. Eten maken en de was doen, zaten op mijn 16e nog niet echt in mijn systeem en daar hoefde ik me dankzij het gastgezin geen zorgen over te maken. Dus kwam ik niet in de verleiding elke dag pizza ofzo te halen. Ze hadden een slagerij aan huis, dus ik kreeg altijd goed vlees te eten, haha.”

Spelcomputer