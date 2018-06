De fijnste WK-analyses komen vanaf strand op Ibiza

„Momentje”, zegt Aad de Mos door de telefoon. Op de achtergrond klinkt het geluid van spelende kinderen en in de microfoon van zijn smartphone blaast een zacht zeebriesje. „Ik loop even naar het water. Zo, nu sta ik lekker met de beentjes in het water. Anders is het te warm. Het is hier nu 30 graden.”

De ex-trainer en voetbalanalyticus is op vakantie op het Spaanse feesteiland Ibiza. Hij komt er al zo’n dertig jaar en is er niet weg te slaan. Zon, zee, lekker eten en af en toe een vloeibare versnapering. Het zijn voor hem de ideale omstandigheden om samen met de familie uitgebreid te ontspannen. Zelfs tijdens een WK.

In het zand

De grote vraag is natuurlijk waarom een voetbaldier zoals De Mos uitgerekend tijdens het wereldkampioenschap in Rusland op vakantie gaat. „Dat doe ik altijd. Tijdens de groepsfase volg ik het toernooi heerlijk ontspannen. Rond de wedstrijden van 14:00 uur ga ik lekker lunchen in een van mijn favoriete strandtenten. Voetjes in het zand. En tussen de duels door een beetje zwemmen. Het is genieten. Tijdens de voorgaande toernooien ging ik naar het organiserende land als het pas echt interessant werd in de knock-outfase of zat ik in een tv-studio om wedstrijden te analyseren.”

In België wordt de oud-trainer van onder meer KV Mechelen en Ajax regelmatig ingevlogen door de tv-zender VTM en in Nederland neemt hij namens Ziggo Sport wedstrijden uit buitenlandse competities onder de loep. Beide zenders hebben geen WK-rechten, dus wat dat betreft is het een werkloze zomer voor De Mos. „Ik ben al een paar keer door Wilfred Genee uitgenodigd om aan te schuiven bij VI Oranje blijft thuis, dus wellicht dat ik daar na mijn vakantie ga zitten.”

Op Ibiza kon de 71-jarige voetbalverslaafde het niet laten om elke dag via social media zijn voorspellingen en analyses te verspreiden. Op Twitter is @aad300 al jaren een fenomeen. Niet alleen vanwege zijn opinies en analyses, maar vooral ook dankzij zijn foto’s en video’s vanaf de tankbaan in Oirschot waar hij zijn conditie op peil houdt en de ene na de andere selfie maakt. In 2014 werd hij niet voor niets uitgeroepen tot Staantribune Voetbaltwitteraar van het Jaar.

Koptelefoon

Nu heeft hij ook Instagram ontdekt. „Volgens mij gaat dit medium YouTube overstijgen, het is de toekomst. Toen ik er eens een kijkje op nam, zag ik direct de mogelijkheden. Jongeren willen continu op de hoogte gehouden worden. Wachten op het Sportjournaal is er niet meer bij. Zij zitten de hele dag met hun telefoon in de handen en met een koptelefoon op hun hoofd om content tot zich te nemen. Ook over grote evenementen zoals het WK.”

Dus sprak De Mos sinds het begin van het toernooi de voetballiefhebbers via Instagram toe, gefilmd door afwisselend zijn schoonzoon en vrouw. De ene keer bij een haventje, de andere keer vanuit een luie stoel met een grote zonnebril op zijn hoofd. Of onder een boom op het strand. En natuurlijk zonnebadend bij het zwembad. Het Haagse accent maakt het plaatje compleet. De Mos merkte dan ook snel dat zijn bijdragen vanaf Ibiza zeer worden geapprecieerd. „Mensen waarderen het dat ik ook antwoord geef op hun vragen in de comments. Die interactie vind ik prachtig.”

Zo krijgen zijn volgers te horen en te lezen dat Lionel Messi er bij Argentinië weinig van bakt, omdat hij simpelweg geen topspelers om zich heen heeft lopen. En dat hij blij mag zijn dat hij bij FC Barcelona speelt, omdat hij daar alleen maar weergaloze voetballers in zijn rug heeft lopen. Verder kan België heel ver in het toernooi komen, zolang het maar geen 3-4-3-systeem hanteert. „Dan heb je altijd een mannetje te weinig op het middenveld.”

De Mos heeft slecht nieuws voor de fans van zijn updates vanaf Ibiza. Maandag keert hij namelijk huiswaarts. „Maar niet getreurd”, zegt hij. „Ik ga hier tot het einde van het WK mee door, maar dan op de fiets door Eindhoven. Daar ken ik ook genoeg leuke plekkies.”