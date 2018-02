Jan Blokhuijsen heeft zijn lesje snel geleerd in Zuid-Korea. De Nederlandse schaatser zorgde voor de nodige commotie bij de Winterspelen met een losse opmerking tijdens een internationale persconferentie. „Behandel honden alstublieft beter in dit land”, tekende een verslaggever van The Korea Times woensdagavond op uit zijn mond na de finaledag op de achtervolging (brons voor Oranje).

Een dag later bood Blokhuijsen zowel op Twitter als in een officiële persverklaring van sportkoepel NOC*NSF haastig zijn excuses aan. „Mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan met het welzijn van dieren. Ik had deze opmerking echter niet op dit moment en op deze plaats moeten maken. Het is een persoonlijke mening die ik niet moet uitdragen in een persconferentie tijdens de Olympische Spelen.”

Ophef

Blokhuijsen: „Het is me inmiddels duidelijk dat veel mensen in Korea zich door deze opmerking beledigd voelen. Het is nooit mijn bedoeling geweest de Koreaanse bevolking of de Koreaanse cultuur met mijn opmerking te beledigen. Het spijt mij dat door mijn opmerking mijn team en TeamNL ook last hebben van de ophef.”

Honden worden gered voordat ze worden gebruikt voor de vleesconsumptie in Zuid-Korea. Foto: AFP

Het eten van hondenvlees is een gevoelig onderwerp in het gastland van de Winterspelen. Veel jonge Koreanen wagen zich er niet meer aan. Maar anderen beschouwen hondenvlees nog steeds als een lekkernij. „Dat is wat we aten toen we arm waren en daarmee werd het een gewoonte”, legt een burger in de krant uit.

Straffen

Volgens de dienstdoende verslaggever van The Korea Times kwam de oproep van Blokhuijsen uit het niets. Nadat zijn opmerking viral was gegaan, volgden legio boze reacties van Koreanen via sociale media. „Het IOC moet hem straffen voor het maken van een racistische opmerking, door onwetendheid vanuit een andere cultuur”, liet iemand weten. Een ander riep de Koreaanse overheid op om een klacht tegen de Nederlandse schaatser in te dienen.

Chef de mission Jeroen Bijl verontschuldigde zich donderdag eveneens voor de uitlating van Blokhuijsen. Hij benadrukte dat TeamNL de Koreaanse cultuur respecteert.