Extra prikkels in jacht op goud

In de aanloop naar de Spelen in Pyeongchang trainden shorttrackers Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting met een supersonisch ‘prikkelpak’. Hoe in de jacht op milliseconden millimeters het verschil moeten gaan maken.

Geintje

„In het begin kon ik het niet laten om voor de lol die knop in te drukken, dan zag je Sjinkie en Suzanne schrikken en gingen ze nog dieper zitten.” Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shortrackploeg houdt wel van een geintje. In zijn hand heeft hij een telefoon met een app waarop hij kan zien of zijn pupillen Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting met de juiste houding over het ijs sjezen.

De input van de app komt uit het ingenieuze SmartSuit: een schaatspak dat sponsor Samsung samen met de KNSB heeft ontwikkeld om de kans op goud in Pyeongchang te vergroten. Hoe dat werkt? In het op maat gemaakte pak zitten vijf sensoren: eentje op de heup en twee op ieder been, vlak boven en onder de knie. De sensoren houden tijdens de trainingen de ideale lichaamshouding in de gaten en sturen de meetgegevens ‘realtime’ door naar de telefoon van Otter. Zitten Knegt en Schulting te hoog dan drukt Otter op een knop en voelen de shorttrackers een trilling: het teken dat ze dieper moeten gaan zitten.

Onder stroom

„Het is niet zo dat je onder stroom wordt gezet hoor”, lacht Knegt. „In het begin was het even wennen dat je een lichte vibratie voelde, maar dat was snel over.” Ook Schulting kan zich de eerste training in november met het pak nog goed voor de geest halen: „Ik vond Jeroen een stuk rustiger langs de baan, hij keek wat meer op zijn telefoon dan dat’ie op ons lette, haha.”

De sensor in de heup meet in de bocht hoe dicht Knegt en Schulting bij het ijs zitten. Hoe schuiner ze zitten, dus hoe dichter bij het ijs, hoe beter. De vier sensoren boven en onder de knie meten op het rechte stuk de hoek waarin het gewricht gebogen is. De ideale hoek kan per shorttracker verschillen. „Het gaat erom een balans te vinden tussen zo diep en aerodynamisch mogelijk te zitten om zo snelheid te genereren”, doceert Otter. „Maar je moet ook weer niet te diep gaan zitten, omdat dan de kans op verzuring toeneemt. Dit is per schaatser verschillend.”

Klapschaats 2.0

In het begin was het uitvogelen wat nu de perfecte lichaamshouding was voor Schulting en Knegt, maar nadat dit bekend was kon er gericht getraind worden richting Pyeonchang. „We zitten nog steeds in de pioniersfase”, aldus Knegt. „Vroeger kregen we pas achteraf feedback, nu krijgen we dat op het moment zélf. Of dit het verschil gaat maken tussen zilver of goud? Ik hoop het wel.” Otter is uitgesprokener: „Zuid-Korea kan putten uit honderd shorttrackers, wij hebben er misschien zes. Wij hebben dus een veel kleinere vijver om in te vissen. Voor ons is de jacht op milliseconden van levensbelang in de jacht op olympisch succes. Wij zijn ervan overtuigd dat millimeters verschil in de houding de doorslag gaan geven. Dit is de klapschaats 2.0, met dit pak hebben we een gamechanger in handen.”

In tegenstelling tot de klapschaats, mag het SmartSuit niet gebruikt worden tijdens wedstrijden. Schulting vindt dat niet erg: „Ik ben erg dol op gadgets, maar tijdens de wedstrijd zelf wil ik juist zo min mogelijk prikkels van buitenaf zodat ik me puur op de race kan focussen. Ik vind het daarom goed dat er geen techniek is toegestaan tijdens de wedstrijden zelf. Er moet ook ruimte zijn voor je eigen gevoel. Maar door deze technologie kunnen we nog efficiënter trainen en dat kan het verschil zijn tussen goud of zilver.”

Nog maar het begin

Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zijn de enige twee shorttrackers ter wereld met het supersonische pak van Samsung. „Ik voel me supervereerd”, zegt Schulting. Opmerkelijk is dat Samsung een Zuid-Koreaans bedrijf is. En laten de Zuid-Koreaanse shorttrackers nu uitgerekend de grootste concurrenten zijn voor Knegt en Schulting in de jacht op olympische roem. „Mooi toch”, lacht Knegt. „Laat ze maar bang zijn voor ons.”

Maar hoe kan het dat Knegt en Schulting in het SmartSuit van Samsung rondschaatsen en bijvoorbeeld niet Hwang Dang Heo en Choi Min Jeong? „De lokale hoofdkantoren van Samsung hebben lokale vrijheid”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. „We kunnen zelf bepalen met wie we bijvoorbeeld in zee willen gaan. Zo doen we ook veel met Dorian van Rijsselberghe. Het mooie is dat innovatie in veel gevallen lang duurt, maar bij ons is alles razendsnel gegaan. Vorig jaar waren de eerste gesprekken met de KNSB en nu is er al dit pak. Of het hoofdkantoor in Seoul nu ook het SmartSuit wil voor de Zuid-Koreaanse schaatsers? Geen idee, ik heb nog geen telefoontje gehad, haha. Maar ik kan me voorstellen dat meer landen ons voorbeeld zullen gaan volgen.

