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Win kaartjes voor de officiële première van de Nederlandse film Skeer met Najib Amhali

Wil jij weleens over de rode loper van een filmpremière en dan ook nog eens voor het statige Tuschinski in Amsterdam? Doe dan mee met deze winactie om kans te maken op kaartjes voor de allereerste vertoning van de komedie Skeer.

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De première in Pathé Tuschinski is op maandagavond 7 december. Later in die week draait Skeer in zo ongeveer elke bioscoop in Nederland.

Met Jandino Asporaat en Jochem Myjer op de rode loper

Metro geeft voor de première in hartje hoofdstad 3×2 tickets weg. Als jij twee kaartjes voor deze bijzondere Skeer-avond bemachtigt, dan tref je 7 december de acteurs Najib Amhali, Imanuelle Grives, Jandino Asporaat, Maisam Benali, Sjaak, Mo Bicep, Jörgen Raymann, Yasin Lübbe, Jochem Myjer, Marit van Bohemen, Appie Musa, Kees Hulst en Peter Heerschop op de rode loper. Roxanne Kwant, Dave Roelvink en Glenn Helder, drie mensen die niet elke dag acteren, doen ook mee. Een slag om de arm: er kan natuurlijk altijd iemand ontbreken.

Najib Amhali is ook de regisseur en schrijver van Skeer

Najib Amhali had het maar druk met Skeer. Hij zorgde zowel voor het scenario, de regie als het vervullen van de hoofdrol. Slim als hij is, bedacht Amhali voor zichzelf de rol van een sympathieke kerel, Saïd. Sinds het overlijden van zijn vrouw twee jaar geleden, krijgt Saïd de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Zes dagen per week maakt hij samen met zijn pittige collega Laetitia (Imanuelle Grives) luxe villa’s schoon. Hoe hard hij ook werkt, het lukt hem niet om financieel het hoofd boven water te houden. Vastbesloten om zijn dochter niets van hun geldzorgen te laten merken, houdt hij de schijn op – zelfs wanneer gas en licht worden afgesloten.

Wanneer de schulden zich blijven opstapelen, ziet Saïd nog maar één uitweg: het plegen van een overval. Wat begint als een wanhoopsdaad, groeit uit tot een reeks gebeurtenissen die hij nauwelijks nog kan beheersen.

Meedoen

Jij wilt vast met een vriend, vriendin of wie dan ook naar de première van Skeer. Dan doe je er goed aan om lid te worden van de WhatsApp-community van Metro. Mensen die meedoen aan de winactie én lid zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met maandag 30 november, 23.59 uur. Op dinsdag krijgen de drie winnaars van twee tickets persoonlijk bericht.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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