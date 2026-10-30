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Win tickets voor de première (met cast) van de Nederlands-Vlaamse Canal+serie Omerta

Heb je altijd al eens over de rode loper willen ‘schrijden’ zoals acteurs dat altijd zo mooi kunnen doen? Dat kan en samen met de acteurs zelf nog wel! Metro geeft namelijk 2×2 tickets weg voor de première van de serie Omerta.

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Omerta is een Nederlands-Vlaamse productie en is vanaf de gezellige datum vrijdag 13 november op Canal+ te streamen. Als je wilt weten waar je een beetje aan toe bent: het creatieve team achter Omerta maakte eerder met veel succes de verschillende seizoenen van Knokke Off op Netflix (hier lees je Metro’s interview met Pommelien Thijs over die serie).

Première Omerta in theater in Amsterdam

Op dinsdag 10 november gaat Omerta officieel in première in het TOBACCO Theater in Amsterdam, niet ver van De Dam. Winnaars van de Metro-tickets kunnen vanaf 19.30 uur over de rode loper flaneren. Dat doen ook acteurs als Benja Bruijning, Aiko Beemsterboer, Helder Onkelinx en Ruth Becquart. Om 20.00 uur begint het kijken van de eerste twee afleveringen en rond 21.30 uur staan hapjes en drankjes klaar. Misschien moet je even googelen, maar de dresscode is ‘cocktail chique’.

Het verhaal van Omerta

De nieuwe achtdelige dramaserie Omerta speelt zich af in de exclusieve wereld van de paardensport. Er ontvouwt zich een broeierig familiedrama rond de steenrijke familie Van Loo, waarin macht, manipulatie en rivaliteiten centraal staan. De trailer boven dit artikel geeft een eerste blik op het fatale bootongeluk dat aan de basis ligt van een duister familiegeheim. Dit geheim zet de zorgvuldig opgebouwde reputatie van de Van Loo’s op het spel. ‘Omerta’ betekent overigens een ongeschreven cultuur van zwijgen…

Meedoen

Jij wilt vast met een vriend, vriendin of wie dan ook naar de première van Omerta. Dan doe je er goed aan om lid te worden van de WhatsApp-community van Metro. Mensen die meedoen aan de winactie én lid zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met donderdag 5 november, 23.59 uur. Vrijdag krijgen de twee winnaars van twee tickets persoonlijk bericht.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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