Winactie: drie maanden gratis sporten bij SportCity

Geen betere tijd dan de winter om te beginnen met sporten, toch? Het is buiten guur, dus kun je jezelf optimaal verwarmen in de sportschool. En je hebt geluk: Metro mag je sportiviteit aanwakkeren. Wij mogen aan drie lezers drie maanden gratis sporten (t.w.v. van ca 90 euro) bij SportCity weggeven.

Het is geen toeval dat deze winactie je vandaag bereikt, omdat zanger Vincent Visser vandaag het SportCity-lied Kom je Langs? heeft gelanceerd. Het nummer vertolkt een gevoel van community en wordt daarom ook gelanceerd als officieel clublied van sportclub SportCity.

Win drie maanden sporten bij SportCity

Zoals gezegd winnen drie lezers drie maanden lang gratis sporten. In welke club je sport, mag je zelf kiezen*. Je ook zelf bepalen wanneer je wilt dat de drie maanden ingaan, dus geen haast.

Geen idee wat je kunt verwachten? Bij SportCity is voor ieder wat wils, van de ‘standaard’ fitnessruimte tot yoga, Pilates en verschillende HIIT-lessen. Gecertificeerde instructeurs leiden de lessen en geven je bruikbare tips om van je workout het beste te maken. Geen sportschool-schaamte nodig, dus.

Jij wilt ongetwijfeld drie maanden gratis sporten bij SportCity. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor Metro‘s nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 8 februari, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

*SportCity Amsterdam Cornelis Schuytstraat is uitgesloten van deze winactie.

