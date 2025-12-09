Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Leuk voor kerst: win een Stanley-drinkfles (t.w.v. 48 euro)

Kerst staat voor de deur en cadeaus bedenken voor je geliefden (of jezelf!) kan knap lastig zijn. Juist daarom is Metro er, samen met Stanley, om je te vullen met de kerstgedachte. Wij mogen van Stanley aan tien lezers een IceFlow Flip Straw Tumbler weggeven, in een prachtig Metro-groene kleur.

Deze Stanley-drinkbeker is handig omdat er niet alleen veel van je favoriete drankje in kan (890 milliliter, goed voor je dagelijkse waterbehoefte), maar je neemt ‘m ook makkelijk mee! Er zit namelijk geen handvat aan de zijkant, maar bovenop. Daardoor is ie een stuk praktischer voor in bijvoorbeeld de sportschool of de auto.

Win een Stanley Flip Straw Tumbler

De Stanley Flip Straw Tumblers die Metro weggeeft, komen in de kleur pistachio. Dat is een pastelgroene kleur die helemaal hip is. Daarnaast is de waterfles vaatwasser bestendig en houdt ie je drinken tot 12 uur koel en tot 48 uur ijsgekoeld. Ook lekt de fles niet, omdat je het rietje dicht kunt klappen, waardoor ie meteen én opgeborgen en goed afgesloten is.

Foto: Stanley Foto: Stanley

Foto: Stanley Foto: Stanley

Meedoen

Jij wilt vast zo’n Stanley winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met woensdag 17 december, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

Vorige Volgende

Reacties