Winactie: tickets voor Europapark voor ’t hele gezin

Op 8 oktober komt de film Grand Prix of Europe uit, een film over de jonge muis Edda, met een grote droom. Ze wil namelijk racen in de Grand Prix. De film speelt zich deels af in pretpark Europapark in Duitsland en voor twee gezinnen heeft Metro heel goed nieuws: we twee gezinnen blij maken met een bezoekje aan Europark.

In de film krijgt Edda tegen alle verwachtingen in de kans om écht mee te racen in de Grand Prix. De legendarische coureur Ed raakt namelijk geblesseerd en Edda neemt zijn plek in. De jonge muis komt voor allerlei moeilijkheden te staan, die haar doorzettingsvermogen en racetalenten op de proef stellen. Zal ze erin slagen haar droom waar te maken, de race tot een goed einde te brengen en haar thuis te redden?

In bovenstaande video zie je de trailer van Grand Prix of Europe.

Overnachten in Europark

Voor kinderen – maar zeker ook voor volwassenen – is Europapark een plek om je ogen uit te kijken. En dat helemaal als je de setting kent van Grand Prix of Europe. Zoals gezegd mogen we twee gezinnen – 2 x 4 mensen – blij maken met kaartjes voor pretpark Europapark in Duitsland.

Meedoen

Jij wilt vast wel een nachtje naar Europapark met ’t gezin! Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot woensdag 8 oktober, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

