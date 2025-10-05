Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winactie: met het gezin naar De Grote Sinterklaasfilm

Nog ruim een maand en dan is de sint weer in ons land! En wat is nou een betere voorbereiding dan met het gezin naar de film en helemaal in de Sinterklaas-sferen komen? Metro mag drie gezinnen blij maken met kaartjes voor De Grote Sinterklaasfilm. In totaal geven we 3×4 kaartjes weg.

In De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes gaat het om de avonturen van Sinterklaas en zijn Pieten, voor wie natuurlijk élk jaar iets misgaat. Hoe lossen ze het probleem dit jaar op?

De Grote Sinterklaasfilm

Als Sinterklaas en de Pieten zich klaarmaken voor hun jaarlijkse reis naar Nederland, valt Jean-Claude van de trap en belandt in een rolstoel. Tante Poets neemt de huishouding over, maar dan raakt het Grote Boek van Sinterklaas ineens kwijt. Mét de verlanglijstjes erin! Hoe moet Sinterklaas nu alle pakjes rondbrengen?

Tot overmaat van ramp sluipen er oude bekenden rond in het kasteel. Benieuwd hoe dit afloopt? Doe dan mee aan de winactie!

Meedoen

Jij wilt die kaartjes voor de Grote Sinterklaasfilm vast winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 12 oktober, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

