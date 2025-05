Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Win! Ga met het gezin naar Bricks of Wonder, een ode aan legendes in LEGO-stenen

In Westfield Mall in Leidschendam is tot en met eind juli de spectaculaire LEGO-tentoonstelling Bricks of Wonder te zien. Het gaat om een kleurrijke en humorvolle expositie van meer dan 150 kunstwerken van veelal legendes, gebouwd met meer dan 2 miljoen LEGO-stenen.

En jij kunt er als gezin en/of stel met deze winactie gratis naartoe. Metro heeft voor vijf gezinnen vier entreekaarten klaarliggen.

De kunstwerken zijn door de Vlaamse cabaretier en kunstenaar Dirk Denoyelle gemaakt. In deze tentoonstelling worden oude legendes geëerd. Zo is er een ode aan Annie M.G. Schmidt en zanger Ed Sheeran, zijn er 3D-bustes van internationale komische iconen zoals Laurel & Hardy en Charlie Chaplin én grootschalige 2D- en 3D-creaties van oude meesters Mondriaan en Rubens. Daarnaast wordt naar de toekomst gekeken. Actuele thema’s als klimaat en duurzaamheid worden op speelse wijze in LEGO tot leven gebracht.

Zelf met LEGO bouwen

Bricks of Wonder is een kleurrijke tentoonstelling vol humor, creativiteit en herkenbaarheid. Of je nu een LEGO-fan bent, kunstliefhebber, of gewoon zin hebt in een inspirerend gezinsuitje: deze expo biedt voor ieder wat wils. Via de video hierboven krijg je een snel rondleiding.

In de PlayZone kunnen bezoekers zelf aan de slag met duizenden LEGO-bouwsteentjes. Laat je inspireren door voorbeelden of maak iets totaal unieks. Hier geldt maar één regel: alles mag, zolang je bouwt met plezier.

Winactie: kaartjes winnen!

Heb je zin in een leuk uitje? Dat kan dus, naar die Bricks of Wonder in Leidschendam. Metro geeft aan vijf gezinnen vier tickets weg.

Meedoen

Jij wilt die kaartjes voor Bricks of Wonder winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met dinsdag 3 juni, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

