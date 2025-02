Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winactie: de nieuwe LEGO® Art Vincent van Gogh Zonnebloemen set (t.w.v. €199,99 euro)

Fans van Vincent van Gogh en LEGO kunnen hun hart ophalen bij de nieuwste LEGO set: de iconische zonnebloemen van de Nederlandse schilder. En we hebben nóg meer goed nieuws: Metro mag aan drie lezers een set (t.w.v. 199,99 euro) weggeven.

LEGO heeft dit kunstwerk – van uiteindelijk jouw hand – in nauwe samenwerking met het Van Gogh Museum in Amsterdam gemaakt. De set is ontworpen door de Nederlandse LEGO designer Stijn Oom en nu beschikbaar voor pre-order via de LEGO webshop en de webshop van het Van Gogh Museum. Vanaf 1 maart kun je ‘m kopen via de webshop en winkels. Ook een leuk weetje: fans kunnen hun set op 1 maart laten signeren in de winkel in Amsterdam (van 9.00 tot 11.30 uur).

Win de zonnebloemen van Van Gogh in LEGO vorm

De set bestaat uit maar liefst 2615 stenen, dus je bent er wel even zoet mee. Dat is natuurlijk juist hetgeen waar LEGO liefhebbers goed op gaan: helemaal op kunnen gaan in je bouwwerk en je gedachten verzetten. Dankzij het 3D-effect van de stenen komt het geheel echt tot leven.

De set bevat de 16 zonnebloemen van het schilderij met verstelbare bloemblaadjes, een afneembare lijst, een tegel met Van Goghs handtekening en een ophangelement.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker de LEGO zonnebloemenset winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 9 maart, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijzen thuisgestuurd.

Vorige Volgende

Reacties