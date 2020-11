Winactie: De steelbook-uitgave van Joker (inclusief de soundtrack)

Wil jij een Blu-ray steelbook-uitgave inclusief soundtrack van Joker winnen? Dat kan! Metro verloot namelijk drie exemplaren.

In deze psychologische thriller stap je in de wereld van Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). Fleck heeft maar één droom en dat is de beste cabaretier worden. Hij begint klein en vindt een baan als clown, alleen werkt dit niet in zijn voordeel. Fleck verliest zijn baan en krijgt het gevoel dat hij door de maatschappij wordt afgewezen. Fleck ondergaat een verandering en komt tot de conclusie dat de wereld ongelijk is. Zo begint het verhaal van Joker, een film vol geweld, chaos en criminaliteit.

Kans maken op Joker?

De film kan worden afgespeeld op een Blu-ray-speler, PlayStation (3 of 4) en Xbox One. Deelnemen kan tot en met zaterdag 21 november door hieronder je gegevens achter te laten. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.