WIN! Kaarten voor Pinkpop

Mocht je het even gemist hebben: dit is Nederlands oudste popfestival en is dit jaar voor de 50ste keer! Jan Smeets haalt jaarlijks klinkende namen naar Nederland en gemiddeld meer dan 50.000 toeschouwers per dag trekken naar Limburg.

Waar en wanneer?

Megaland in Landgraaf, zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni.

Wie treden er onder meer op?

Fleedwood Mac, Mumford & Sons, The Cure, Armin van Buuren en Anouk.

Wat kun je winnen?

Metro geeft 15x2 weekendkaarten weg. Vul hieronder jouw gegevens in en maak kans: