Win kaarten voor Feyenoord - ADO Den Haag

Melvin uit Hoogvliet gaat met zijn crew van 19 vrienden en vriendinnen naar SLAM! Koningsdag 2019. Metro en Arriva hadden deze week een unieke prijs in de aanbieding: samen met 19 vrienden als VIP naar het festival op 27 april inclusief een busreis heen en terug! Melvin stuurde onderstaande foto met zangeres Famke-Louise in, één van de artiesten voor 30.000 festivalgangers in Alkmaar. Hij was een van de drie kanshebbers die meer dan duizend stemmen trokken en is uitgekozen als de Koningsdag-winnaar. Binnenkort zie je de vrienden uit Hoogvliet terug in een aftermovie.

Melvin en Famke-Louise.

