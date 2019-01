Win kaarten voor de 100% NL Awards

Wie van jouw vrienden heeft met Kerstmis voor de boeg een echt uitje verdiend? Een uitje naar Rotterdam Ahoy op vrijdag 21 december bijvoorbeeld?

Over blij zijn met de goede dingen, de gelukkige momenten, de mensen en vrienden om je heen. Daar gaat Kerstmis over. Maar we kennen allemaal wel een vriend of vriendin bij wie het dit jaar niet echt meezat. In het kader van That’s what friends are for... zorgt Metro er voor dat jij en je vrienden de kerst goed van start laten gaan. We geven namelijk 25x4 tickets cadeau voor het genoemde Holland Zingt Kerst, in Ahoy.

VanVelzen en Trijntje