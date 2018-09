Win kaarten voor Feyenoord - Vitesse

Marijke Bizot (55) uit Borculo is de gelukkige winnares van een fotoquiz van Metro en Huawei, de nummer 2-smartphoneproducent ter wereld . Zij heeft door mee te doen aan de fotoquiz een gloednieuwe Huawei P20 Pro in the pocket. ,,Ik had er helemaal niet meer op gerekend en was al bijna vergeten dat ik had meegedaan. Echt superleuk”, zegt Marijke met een lach. Bij de quiz moest zij telkens tussen twee foto’s kiezen: welke foto was door een influencer met de P20 Pro gemaakt en welke niet. Bizot had alle antwoorden goed, in de snelste tijd.

Vervanging

Marijke vindt het leuk om af en toe ‘zelf een plaatje te schieten’. Ze maakt vooral vakantiefoto’s, maar ook het luchtballonfestival in de buurt legt ze vast. Haar inmiddels oude telefoon is dringend aan vervanging toe en de gewonnen Huawei komt als geroepen. ,,Ik denk dat ik er behoorlijk op vooruit ga qua beeld en mogelijkheden.” Die oude smartphone van Marijke gaat traditiegetrouw naar een volgende eigenaar. ,,Mijn vorige telefoon is naar de buurvrouw gegaan. Ze is er nog steeds blij mee.”