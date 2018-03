Zo maakt geld wél gelukkig

In de laatste maand van 2017 was de bitcoin nog ruim 15 duizend dollar waard, maar inmiddels beleeft de welbekende cryptomunt mindere tijden. De waarde van bitcoin hangt nu op zo’n 7400 dollar. Is het dan nu gedaan met de cryptomunt? „Nee”, zegt blockchain-deskundige Gert-Jan Lasterie tegen Metro. „De bodem is nu misschien wel bereikt, maar een verdere daling naar 6000 of zelfs 4000 dollar is heel goed mogelijk. Je zult zien dat op het moment dat weinig mensen het verwachten, de koers weer zal stijgen."

Sinds het begin van 2018 is de waarde van de bitcoin al aan het dalen. Het lijkt misschien alsof dat ‘ineens’ gebeurt, maar daar is geen sprake van volgens Lasterie. „De koers van de bitcoin is in 2017 zo hard gestegen. Eigenlijk zien we dan altijd dat een correctie daarop volgt. Die correctie is nu gaande sinds het begin van het jaar”, vertelt hij.

Meerdere factoren spelen een rol

Lasterie vertelt dat die correctie met meerdere factoren te maken heeft. „Veel mensen kijken naar de technische analyses die worden gemaakt. Mensen zoeken dan naar patronen uit het verleden en plakken dat op de huidige situatie.” Eén van die technische analyses is het death cross. „Dat zegt iets over twee lijnen in een grafiek die elkaar kruizen. Die twee lijnen zeggen iets over de gemiddelde prijzen; de een over een korte termijn en de ander over een langere termijn. Als ze elkaar kruisen, heeft dat een enorm effect op de prijs.” Deze technische analyse wordt vaak gebruikt op de reguliere aandelenmarkt. „In het verleden is al vaker gebleken dat cryptocurrencies zich niet altijd houden aan de wetmatigheden van deze analyses.”

Er wordt niet alleen gekeken naar de technische analyses. „Andere mensen geloven dat de koers meer nieuwsgedreven is. Er is binnenkort een G20-top waar over cryptocurrencies gesproken gaat worden. Heel veel mensen hebben een mening over cryptocurrencies en dat leidt tot onzekerheid. Mensen stappen er dan voor de zekerheid maar even uit. Ze verkopen hun bitcoins, waardoor de koers weer daalt.”

Lasterie legt uit dat ook de grootte van de cryptocurrencymarkt een factor is. Deze markt is namelijk nog maar heel klein vergeleken met de bekende aandelenmarkt. „Het gaat wel om miljarden, maar dat zijn ‘maar’ miljarden. In de normale aandelenhandel gaat het om honderden miljarden. Door de kleinschaligheid kan er met een heel kleine beweging op de cryptocurrencymarkt al een soort kettingreactie ontstaan.”

‘We zitten nog maar in de begindagen’

Lasterie houdt zich al lange tijd bezig met de wereld van cryptocurrencies. In mei vorig jaar maakte hij een Twitteraccount aan, waarop hij bijna dagelijks tweet over zijn liefde voor cryptocurrencies en blockchain. Lasterie beaamt dat de koers van de bitcoin eigenlijk nog wel het minst interessant is. „Het concept erachter, digitaal geld wat je overal naartoe kunt verplaatsen, is veel interessanter. We zitten nu nog in de begindagen ervan en we gaan er nog veel meer van zien."

Voor mensen die al geïnvesteerd hebben in bitcoin raadt Lasterie het aan om geduld te hebben. „Laat het lekker staan en wacht totdat er betere tijden aanbreken.”

