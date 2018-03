Werknemer zoekt nieuwe baan in tijd van de baas

Bijna een kwart van de werknemers in Nederland zoekt in de tijd van de baas naar een nieuwe baan. Tien procent van hen doet dat stiekem. Vier procent van de ‘werkende werkzoekenden’ verzint weleens een smoes om in de tijd van de baas een sollicitatiegesprek te kunnen voeren.

Baan

Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Unique onder 1600 werkende Nederlanders. Met het onderzoek wilde het bureau kijken naar hoe mensen die niet meer tevreden zijn met hun huidige functie op zoek gaan naar een andere baan. Dat dat in veel gevallen dus stiekem gebeurt is helemaal niet nodig en bovendien hopeloos ouderwets, zegt Unique hr-manager Wanda Ploeg.

,,Dat geheimzinnige moet maar eens afgelopen zijn”, zegt Ploeg, die vindt dat werknemers die ontevreden zijn over hun baan hierover in gesprek moeten gaan met hun baas. ,,Het is heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Je moet als werknemer de regie pakken over jouw eigen ambities en als werkgever blijven praten over de mogelijkheden die iemand heeft.”

Kansen

Uit het onderzoek blijkt verder dat 16 procent van de ondervraagden het eerlijk aan zijn of haar baas vertelt als ze een sollicitatiegesprek elders of op een andere afdeling hebben. Openheid over het zoeken naar een andere functie – al dan niet binnen de eigen organisatie – heeft volgens hr-manager Ploeg veel voordelen. ,,Als jouw werkgever weet dat je niet meer op je plek zit, dan geeft dat aan beide kanten kansen. De werkgever kan je helpen bij het zoeken naar wat anders en hij kan zichzelf voorbereiden op jouw vertrek, zodat hij niet voor een verrassing komt te staan.”

Volgens Ploeg zou het anno 2018 eigenlijk allang niet meer moeten kunnen dat een ontevreden werknemer zijn werkgever verrast met een plotseling vertrek. Dit omdat zij aanraad om veel vaker met elkaar in gesprek te gaan dan tijdens de jaarlijkse traditionele functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. ,,Het past niet meer bij nu”, laat ze weten. ,,We zitten in een tijd waarin openheid een steeds grotere rol speelt en ook de traditionele managersrol op de werkvloer steeds vaker verdwijnt.” Tot haar spijt is het personeelsbeleid bij veel bedrijven helaas nog wel op het ‘oude niveau’. ,,Ja het gros van de bedrijven loopt nog wel achter. De intenties zijn er vaak wel, maar die omslag ook echt maken is nog moeilijk.”

Uiteindelijk gaat het erom dat de werknemer het naar zijn zin heeft, zegt Ploeg. ,,Iedereen wordt gelukkig van werk. Maar je moet wel leuk werk hebben. Je moet er blij van worden.”