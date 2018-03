Waarom was iedereen de afgelopen dagen boos op ING?

Op de vraag wat ze later wilde worden, antwoordde Martine Beijer (31) al van jongs af aan ‘iets met haar handen’. Op haar twaalfde ging ze naar een technische vmbo-school; een school met 1200 jongens en geen enkel meisje. „Waarom ik daar als enige meisje wel voor koos, vraag ik me nog steeds af.”

Maar Beijer wilde „gewoon heel graag in de techniek werken.” Inmiddels is ze al tien jaar loodgieter, alhoewel ze die term zelf liever niet gebruikt. „Dat woord doet afbreuk aan ons vak. Loodgieten mag al lang niet meer, want lood is giftig. Daarnaast ben je niet alleen een loodgieter als je een dakgoot repareert of het riool onderhoudt.”

Er komen steeds meer vrouwelijke loodgieters, blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie voor installatiebedrijven UNETO-VNI. In ruim tien jaar is het aantal vrouwelijke loodgieters gestegen van 330 tot 500, en het aantal neemt snel toe.

Digitalisering

„Het beroep van loodgieter is de laatste jaren sterk veranderd”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van de brancheorganisatie. „De rol van digitalisering wordt steeds belangrijker. De loodgieter krijgt de komende jaren meer en meer te maken met het Internet of Things. Zo worden woningen energiezuiniger gemaakt, kan de badkamerspiegel communiceren met de smartphone en via gezichtsherkenning melden of je tanden goed zijn gepoetst. Daarmee is het vak ook voor vrouwen interessanter en aantrekkelijker geworden.”

Dat ziet ook Beijer. Toen ze op haar twintigste klaar was met de opleiding mbo installatietechniek, besloot ze haar eigen bedrijf op te richten in het ontwerpen van luxe badkamers. Inmiddels monteert, installeert en repareert ze die al zo’n tien jaar. „Het is zo gaaf om techniek en design met elkaar te kunnen combineren. Je hebt enerzijds te maken met techniek, want het water moet wel soepel uit de regendouche lopen en goed weglopen. Daarnaast wil je ook dat een badkamer er mooi uit komt te zien.”

'Als loodgieter doe je meer dan het riool repareren'

Bilnaad

Beijer vindt het jammer dat veel meisjes zeggen dat ze niet technisch zijn. „Dat is onzin, want je hebt ook leren fietsen. Ik heb dit vak ook moeten leren, waardoor ik nu technisch geworden ben.” Volgens haar heeft het te maken met de opvoeding en de juffen in het basisonderwijs dat veel meisjes later niet kiezen voor een technische opleiding. „Veel mensen denken bij een loodgieter aan een man met een bilnaad die onder een keukenkastje hangt. Als meisjes op jonge leeftijd dat beeld krijgen voorgeschoteld, is het logisch dat ze niet voor een richting in de techniek gaan kiezen.”

Daarnaast moet het imago veranderen, vindt Terpstra. „Meisjes moeten in de kleuterklas niet alleen spelen met de poppen, maar ook met de lego.”

Maar beiden zien hoop. Beijer is vijf jaar geleden samen met een middelbare school een project begonnen om meer meisjes richting de techniek te krijgen. „Inmiddels zijn er al twintig meisjes die de technische richting hebben gekozen. Dat is geweldig.”

