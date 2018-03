Vaker vast contract door krapte arbeidsmarkt

De dochters van een vriendin van mij hebben om opslag gevraagd bij hun moeder. De dames kregen tot voorkort 1 euro zakgeld per week, maar dat was volgens de juf op school te weinig. Kinderen in groep vier horen namelijk 2 euro te krijgen en dus heeft de uitgekiende tweeling een salarisverhoging van 100 procent uit onderhandeld. Daar kan ene meneer Hamers van de ING nog wat van leren. Hoewel…?

Bankrekening

De zakgeldles werd gegeven in het kader van De Week van het Geld, een week waarin er op scholen in heel Nederland extra aandacht is voor de financiën. In dat kader is ook onderzoek gedaan naar de financiële belevingswereld van kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud. Daaruit blijkt dat driekwart van hen een eigen bankrekening bezit en eveneens driekwart daarvan daar ook een eigen pinpas bij heeft. De helft gebruikt die laatste overigens niet.

Digitaal loont

Waar ik zelf vroeger zo nu en dan met een boterhamzakje met gespaard zak- en rapportgeld naar de bank ging om te storten, krijgen kinderen van nu hun zakgeld gewoon meteen overgemaakt van paps en mams. Ze schijnen er iets minder goed de waarde van geld van te leren, maar het is natuurlijk wel makkelijk. En het blijkt ook in het voordeel van de kinderen zelf te zijn, want uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen die hun zakgeld digitaal ontvangen maandelijks meer ontvangen dan hun leeftijdsgenootjes die het handje-contantje krijgen toegestopt van paps en mams. Gemiddeld krijgen die laatsten 13,60 per maand tegenover 18,56 voor de digitale ontvangers. Vijf euro meer!

Loonkloof

Dat is nogal een verschil, maar toch is dat niet het onderzoeksresultaat waar ik me het meest over verbaasde. Dat is namelijk dit: jongens krijgen meer zakgeld dan meisjes. Ja, echt. Meisjes tussen de 10 en 12 jaar krijgen gemiddeld 12,16 euro per maand en jongens 14,97. Het verschil is drie euro en daarmee minder dan het verschil tussen digitaal en contant, maar het zet de recente discussie over het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen wel weer in een ander daglicht. Die salariskloof wordt ons namelijk letterlijk met de paplepel ingegoten!

Ik hoop maar dat de juf nog een uurtje over heeft. Er is nog een belangrijke les te leren.