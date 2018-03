Trump dreigt EU opnieuw met heffingen op auto's

Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is de beste manier om beter te leren presenteren. Het liefst voor een groot publiek, maar dat heb je niet zomaar voorhanden. Of toch wel?

Stel je voor: je staat op de planken van poppodium Hedon in Zwolle. Links vooraan staat een monitor met jouw slides, een flink publiek kijkt je aan terwijl jij spreekt. Ze lijken geïnteresseerd, maar dan gaat er een telefoon af, de aandacht zakt weg en je moet ervoor zorgen dat mensen weer op het puntje van hun stoel gaan zitten.

Virtual reality

Bovenstaande situatie wordt gecreëerd met de VR setup die werd ontwikkeld door Brainstud. Marije Wielenga, trainer en Nederlands Kampioen speechen 2017, geeft trainingen met de bril, een hightech-manier om te oefenen met presenteren. „Je zet de bril op, die verbonden is aan een computer. Daarmee sta je letterlijk in het hedon te presenteren: publiek, bar, belichting, alles is aanwezig.” Marije zit zelf achter de knoppen: „ik kan het publiek beïnvloeden, door bijvoorbeeld een telefoon te laten afgaan. Maar ik kan er ook voor zorgen dat de toeschouwers aan je lippen hangen.”

De VR-bril is een perfecte manier om te oefenen met presenteren. Voor professionals die het regelmatig en het nog beter willen leren, maar ook voor scholieren die weinig ervaring hebben. „Het is sowieso een leuke ervaring, maar je voelt als je de bril op hebt ook echt hoe het is om op het podium te staan. Het veilige eraan is dat je niet naar echte mensen kijkt.” En daarom is de VR-bril ook zeer geschikt voor mensen die het eng vinden om te presenteren.

Obstakels

Wielenga: „Achteraf krijg je een rapportage waarin staat hoe je het gedaan hebt. Je kunt bijvoorbeeld zien waar je je blik op richtte, je intonatie, hoe je tussendoor stil was. Dit kun je analyseren om te kijken op welke punten je jezelf kunt verbeteren.”

Er zijn veel mensen die opzien tegen presenteren. Het grootste obstakel is volgens Wielenga een stukje zelfvertrouwen. „Wie zit er in hemelsnaam op mijn verhaal te wachten?, houden veel mensen zichzelf voor. De oplossing daarvoor is verbinding maken met je publiek. Als spreker sta je soms letterlijk op een verhoging en bevind je je niet in een gelijkwaardige situatie met je publiek. Als zij jou als mens waarderen, dan komt de boodschap beter over. “

Tips en tricks voor presenteren

Als je publiek het gevoel krijgt: hij of zij is een van ons, nemen ze eerder dingen van je aan. Wielenga: „Deel een anekdote uit je leven. In het ziekenhuis moeten verpleegkundigen bijvoorbeeld weleens een klinische les verzorgen. Typisch een situatie waar ze vooral op de inhoud gaan zitten. Start je met een persoonlijk verhaal, bijvoorbeeld een zwaar spoedgeval dat je gisteren binnen zag komen, dan heb je eerder de aandacht. Je laat een stukje menselijkheid zien.”

Nog andere tips? „Mensen willen vaak te veel vertellen in een presentatie. Denk van tevoren goed na: wat wil ik bereiken met mijn presentatie en wat vertel ik om de boodschap over te brengen zonder mensen te vervelen.” Dit kun je voorbereiden door voor jezelf 3 tot maximaal 7 belangrijk punten aan te stippen en daar je presentatie om heen te bouwen.

Zet slides alleen in als een visueel hulpmiddel, tipt Wielenga. „Over het algemeen vind ik dat niets op het podium meer moet schijnen dan de spreker zelf. Als een powerpoint niets toevoegt laat hem dan weg. Stel: je bent makelaar en je hebt het over een woonboerderij, laat hiervan dan een beeld zien, maar doe dat dan maar kort.”

Ben je nieuwsgierig naar trainingen die Marije geeft met VR? Neem dan een kijkje op haar website. Aaanstaande maandagavond om 20 uur geeft ze een gratis webinar met presentatietips, naar aanleiding van haar winnende speech voor het NK vorig jaar.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar