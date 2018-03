'Poolse vrouwen seksueel geïntimideerd tijdens werk'

Een lekker salaris is fijn, net zoals goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar wat maakt een werkplek nu echt een goede werkplek?

Onderzoek

Atlassian, DELA, Lean Consultancy Group en House of Performance zijn de beste werkplekken van 2018. De vier organisaties namen deel aan het Best Workplaces onderzoek 2018 van Great Place to Work, waaraan in totaal 55.000 respondenten meededen bij 145 verschillende organisaties, onderverdeeld in de categorieën multinationals, grote organisaties, middelgrote organisaties en kleine ondernemingen.

„Uiteindelijk belandden 63 organisaties op de lijst van Best Workplaces in 2018”, aldus René Brouwer, directeur Great Place to Work. „Een notering op de lijst betekent een erkenning voor goed werkgeverschap. We hebben medewerkers gevraagd naar vertrouwen, trots en plezier en ook het werkgeversbeleid geëvalueerd. Niet iedere organisatie haalt de lijst. Je moet voldoen aan strikte criteria. Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van een toekomstvisie: 75 procent van de respondenten bij de Best Workplaces geeft de organisatie hiervoor een dikke voldoende. Bij bedrijven die de lijst niet haalden vindt slechts 46 procent van de werknemers dat het management een duidelijk beeld heeft van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen.”

Talkshow

Brouwer haalt het voorbeeld aan van Cisco, de nummer vijf op de lijst van multinationals. „Met de maandelijkse Cisco Beat laat Cisco zien hoe zij als multinational, ondanks haar grootte, op een efficiënte manier nauw in contact blijft met medewerkers, waar dan ook ter wereld. De directie bezoekt verschillende vestigingen waar een Q&A van twintig minuten wordt gehouden. Dit gebeurt in een format van een talkshow die een uur duurt en wordt gebroadcast via Cisco TV. Zo kunnen wereldwijd alle medewerkers meekijken en input leveren. Gemiddeld worden er maar liefst 165 vragen per sessie ingeleverd. De redenatie achter Cisco Beat is simpel: Tijd is belangrijk, zoveel mogelijk mensen in een korte tijd informeren over voor de organisatie belangrijke zaken en ruimte bieden voor directe interactie. Ook voor mensen die niet in persoon aanwezig kunnen zijn, zijn er on demand opnames van iedere meeting beschikbaar. Ruim 24.000 medewerkers sluit zich wereldwijd maandelijks aan op de meeting, fysiek of virtueel.”

Great Place to Work kiest sinds 2003 de beste werkplekken in Nederland. Het idee is gebaseerd op het boek ‘The 100 Best Companies to Work for in America’. Uit talloze gesprekken met medewerkers en managers ontdekten twee journalisten dat goed werkgeverschap niet afhangt van arbeidsvoorwaarden, maar hoe men met elkaar omgaat.

Koken

„Er bestaan vijf factoren van goed werkgeversbeleid”, zegt Brouwer. „Onderverdeeld in variëteit, originaliteit, toegankelijkheid, warmte en integratie. Organisaties kunnen de perceptie van medewerkers met betrekking tot de mate van vertrouwen, trots en plezier in de organisatie beïnvloeden door het beleid dat ze voeren. De programma’s, initiatieven en regels binnen een organisatie hebben directe invloed op de inzet van medewerkers, hoe mensen samenwerken en de mate waarin organisatiedoelstellingen behaald worden.”

Dit begint al bij het werven van personeel. Zo organiseert Quint Wellington Redwood, de nummer tien op de lijst met mutinationals, meerdere keren per jaar ‘Koken met Quint’. Onder begeleiding van een professionele kok en samen met een aantal medewerkers wordt er een menu gekookt en kan er op een laagdrempelige manier kennisgemaakt worden met elkaar. „Kandidaten worden op deze manier op hun gemak gesteld en van allebei de kanten kan er op deze manier worden gekeken of iemand past binnen de organisatiecultuur”, aldus Brouwer. „Als je eenmaal de goede kandidaat hebt, dan zijn er vervolgens nog allerlei leidraden om je beleid vorm te geven waarbinnen je werknemer zich thuis voelt. Laat als bedrijf zien dat je je persoonlijk betrokken voelt. Cisco doet dat bijvoorbeeld goed door verjaardagen te bestempelen als een persoonlijke feestdag. Om die reden is het niet nodig om hiervoor een vakantiedag voor op te nemen.”

De vijf factoren van goed werkgeversbeleid:

Variëteit: Zijn er meerdere en verschillende programma’s?

Originaliteit: Hoe speciaal en uniek is het programma?

Toegankelijk: Is het programma voor iedereen beschikbaar en gespecificeerd?

Warmte: In hoeverre is het programma persoonlijk en warm?

Integratie: Is het programma geïntegreerd met de kernwaarden en missie?

Leidraad om je beleid en cultuur vorm te geven:

Werven & Verwelkomen: Hoe werf en selecteer je de juiste mensen die passen binnen de organisatiecultuur? Hoe verwelkom je nieuwe medewerkers op een persoonlijke manier en integreer je hen binnen de organisatie?

Inspireren: Hoe inspireer je medewerkers dat hun werk meer betekenis heeft dan zomaar een baan?

Spreken: Hoe deelt de organisatie regelmatig en transparant belangrijke informatie met medewerkers?

Luisteren: Op welke manier kunnen medewerkers vragen stellen en feedback geven over hun werk(omgeving)? Op welke wijze worden medewerkers betrokken om suggesties te geven en mee te denken over beslissingen? Hoe kunnen medewerkers ongewenste situaties of conflicten op de werkplek aangeven?

Bedanken: Hoe toon je waardering voor extra inzet, goede resultaten of ander succes van medewerkers?

Zorgen: Hoe help je medewerkers om een balans te vinden tussen werk en privé? Hoe ondersteun je de medewerkers tijdens en na belangrijke gebeurtenissen en gelegenheden?

Ontwikkelen: Hoe laat je medewerkers hun talenten ontwikkelen en vergroot je hun persoonlijke groei?

Vieren: Hoe vier je successen en stimuleer je een teamgevoel?

Delen: Hoe bevorder je een gevoel van eerlijkheid en transparantie over beloning? Hoe kunnen medewerkers deelnemen en bijdragen aan de social responsibility van de organisatie?

