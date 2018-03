Metoo op het werk: ‘Hij wilde voor 100 euro seks’

Eerder berichtten wij al over de aanpak van seksuele intimidatie op het werk. Nu duikt Metro in de huid van de slachtoffers: we spraken met drie vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Sanne (24): Hij wilde voor 100 euro met me naar bed

„Ik werkte als schoonmaakster in een tattooshop, dus er waren geen collega’s. Alleen hij en ik. Hij stelde via Facebook Messenger voor dat ik voor 100 euro met hem naar bed zou gaan. Hij had daar al wel eens voorgesteld om na werk samen te gaan eten of zo. Maar ik ging daar steeds niet op in. Ik wilde gewoon werken en meer niet.”

„Op een gegeven moment begon hij te vertellen over wat voor goede minnaar hij is. Op dat moment was ik single en daarom dacht hij dat ik net als hij wel sekstekort zou hebben. Hij stelde voor na werktijd eens wat langer te blijven. Hij kon een matras in de shop leggen. Hij wilde me er 100 euro voor geven omdat hij zelf ook wel wist dat het een vreemd voorstel was. Ik weigerde natuurlijk.”

„Daarna werd ik binnen een maand ontslagen. De keren na dat incident belde hij steeds af op het laatste moment. Hij zei dat ik niet hoefde te komen omdat het niet vies was. En toen zei hij op een gegeven moment dat ik niet meer hoefde te komen omdat ik het niet goed deed. Terwijl ik echt tegen het obsessieve aan goed ben in schoonmaken. Dat voelde heel onterecht, omdat ik gewoon weet dat het niet waar was. Maar toen ik er eenmaal weg was, was het een opluchting. Geen fijne man om mee te werken.”

Francien Monden (23): Hij zei geregeld: ‘Als je je nou eens leuker kleedt, is het voor mij ook leuk’

„Ik zat op het vmbo, mijn precieze leeftijd weet ik niet meer, maar ik denk 15 jaar. Ik liep stage in een drukkerij bij de grafische vormgevingsafdeling. Ik had een eigen pc in het kantoor van die man. Hij zei geregeld: ‘Als je je nou eens leuker kleedt, is het voor mij ook leuk’ en ‘Met een meisje als jij zou ik wel vreemdgaan, ontrouw zijn aan mijn vrouw.’

„Ik vond het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ik voelde me angstig als ik daar heen moest. Maar ik twijfelde ook aan mezelf, omdat ik me niet leuk kleedde volgens hem. Daar was ik altijd wel erg onzeker over. Achteraf is dat natuurlijk helemaal niet nodig, omdat die man andere gedachten had. Daarnaast ben ik wel aangerand door een buurjongen, meerdere malen. Dus was ik bang dat het nu allemaal weer zou gebeuren. Alleen ik durfde er toen tegen niemand over te praten.”

„Op dit moment weet mijn beste vriendin het, mijn vriend ook. Ik denk niet dat ik het ooit aan mijn ouders heb verteld. Ik zat toen in een depressie en gaf vooral mezelf de schuld. Ik vond het niet nodig te vertellen. En nu heb ik er eerlijk gezegd nooit aan gedacht het nog te vertellen omdat het al wat langer geleden is.”

Annelies* (33): Doordat mijn werk met seks te maken heeft, krijg ik van alles te horen

„Ik ben eigenaresse van een escortservice. Ondanks het feit dat ik allang een vaste partner heb en naar mijn mening geen flirterige uitstraling heb, vinden mensen het door mijn werk vaak heel normaal om zeer expliciete, seksueel getinte opmerkingen te maken en voorstellen te doen.”

„De vragen beginnen rustig. ‘Wat kost zoiets? Wie doet zoiets?’ Maar al snel komen de vragen over gekke wensen van cliënten en hoe dan een cursus erotische massage gaat. Dat ze daar wel model voor willen liggen. Of dat ze zelf als gigolo willen werken, en dan dus het verhaal over de bedprestaties.”

„Een echt #metoo-slachtoffer zou ik mezelf niet noemen. Het is vooral erg zonde, omdat ik erg blij ben met mijn werk, het met veel plezier doe en er trots op ben. Ik vind het teleurstellend dat mensen zo kortzichtig kunnen zijn. Het zegt uiteindelijk meer over hen dan mij.”

*De naam van Annelies is gefingeerd. Haar echte naam is bij de redactie bekend.

