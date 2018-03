Belastingaangifte? Bést leuk door deze tips

We weten dat het moet als je een uitnodiging ontvangt: de belastingaangifte over 2017. Daarom: acht handige tips, waarbij de aangifte helemaal goed moet gaan en tegelijkertijd best een leuke klus wordt.

1 Op tijd

De belastingaangifte moet je voor 1 mei doen. Goed om te weten voor wie de aangifte lekker snel geregeld wil hebben: wie vóór 1 april de gegevens invult en verstuurt, krijgt sowieso voor 1 juli een bericht van de Belastingdienst terug.

2 Makkelijker

De aangifte is met de jaren makkelijker geworden. De Belastingdienst heeft zoveel mogelijk gegevens alvast voor je ingevuld (in totaal 200 miljoen gegevens voor alle belastingplichtigen). De belastingaangifte anno nu is vooral een kwestie van controleren en aanvullen waar nodig.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

3 De Quickscan

Doe vooraf de nieuw ontwikkelde Belastingaangifte Quick-scan van Metro (te vinden in de banner van dit artikel). Met deze test, die je supersnel kunt doen, weet je of de aangifte voor jou en je eventuele partner dit jaar een beetje lastig is of misschien wel een fluitje van een cent. Je wordt snel door een aantal simpele vragen geloodst (van ‘kijk je tegen de aangifte op?’ tot ‘heb je een huis gekocht?’) en krijgt daarna een op maat gemaakt advies. Handig! De Metro-verslaggever deed de Quick-scan al en kreeg ‘geen stress voor je aangifte dit jaar’ als mededeling terug.

Het aanschaffen van bitcoins in 2017 heeft als life moment consequentie voor je belastingaangifte.

4 Life moments

In de Belastingaangifte Quick-scan komen fiscale life moments aan de orde. Het hangt vooral van deze ‘moments’ af of jouw aangifte dit jaar een gemakkelijke klus wordt of net wat lastiger. Ben je bijvoorbeeld getrouwd in 2017? Heb je een huis gekocht? Heb je bitcoins aangeschaft? Heb je je woning verhuurd? Die life moments zijn bij de aangifte over het vorige jaar allemaal van belang. De Belastingaangifte Quick-scan vind je overigens op de banner in dit artikel.

5 Goede momenten

Zie je toch een beetje tegen de belastingaangifte van dit jaar op? Doe het dan niét vroeg in de avond. Waarom? Onderzoek van de Belastingdienst onder meer dan duizend mensen laat namelijk zien dat de vroege avonduren tot max 22.00 uur het populairste aangiftemoment voor Nederlanders is. Dan is het op de site hartstikke druk dus. Ook slecht weer en matige tv-avonden zijn populair. Op de laatste dagen van maart en april is het vaak druk omdat mensen toch nog aangifte willen doen. Stel het aangifte doen dus niet uit.

6 Goed gevoel

Zie je nog steeds een beetje tegen de belastingaangifte op? Weet dan dat 80 procent van de Nederlanders zich heeft voorgenomen om deze keer zo snel als mogelijk aangifte te doen. Misschien moet je die 80 procent volgen, het geeft je een goed gevoel.

7 Nog meer info

En verder? Niet getreurd zullen we maar zeggen. 6,7 miljoen particulieren in ons land moeten aangifte doen. Misschien word je ineens overvallen door het collectieve jaarlijkse aangiftegevoel en wil je veel meer weten. Ga dan naar naar belastingdienst.nl/aangifte (hier komt de link), want daar vind je veel antwoorden en is de informatie op een begrijpelijke manier opgeschreven.

8 Lekker met de app

Voor wie toch al graag met z’n smartphone bezig is: als je niets aan te vullen hebt in de vooraf ingevulde aangifte, kun je de app Aangifte 2017 gebruiken. Op belastingdienst.nl/aangifte kun je zien of je de app kunt gebruiken of niet.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar