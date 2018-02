Utrecht start onderzoek naar andere aanpak bijstand

Werkgevers zouden zich meer moeten bekommeren over of hun personeel wel gezond eet. Een derde de werknemers in Nederland vindt dat de baas daarin een belangrijke rol zou moeten spelen. Zeker omdat stress veroorzaakt door werk een belangrijke trigger is om ongezonde snacks te eten. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Boxbites.

Volgens 43 procent van de ruim 1000 Nederlandse werknemers die ondervraagd zijn, doet hun manager onvoldoende moeite om hen gezond te laten eten. Uit het onderzoek blijkt dat ruim veertig procent aangeeft ongezonder te eten wanneer zij stress hebben op het werk. De helft van de vrouwen geeft aan ongezonder te eten dan zij zouden willen door de gevolgen van stress, tegenover 36 procent van de mannen.

Stress

,,Veel eten door stress is niet vreemd. Het fenomeen stresseten overkomt velen. Want, als je stress hebt, kan lekker eten troostend werken”, zegt Anouk Diamant van Boxbites. ,,Omdat er door je favoriete lekkernijen te eten geluksstofjes vrijkomen in de hersenen, helpt het je even te ontspannen en dat geeft het rust. Ook al is dit voor korte duur. Managers zouden hun werknemer nog beter in de gaten moeten houden als het gaat om stress.”

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat werknemers het gezonde eten dat bijvoorbeeld in de bedrijfskantine te koop is vaak te duur vinden. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt de prijzen van gezond voedsel op werk te hoog. Zeker de mensen die alleen wonen of een gezin hebben met jonge kinderen vinden dat zij diep in de buidel moeten tasten om gezond eten te krijgen op werk.