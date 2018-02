Staand werken loont: in 4 jaar val je 10 kilo af

MBO’s moeten de aansluiting met de arbeidsmarkt zoeken. In Amsterdam lijkt het begin daarvan gevonden

Een tekort aan vakmensen, de veranderende arbeidsmarkt en het giga-aanbod aan niet te vullen vacatures leidden de laatste tijd tot luid bellende noodklokken in de wereld van het mbo. Toch is het is niet alleen kommer en kwel in deze laag van het onderwijs. Onder de oppervlakte wordt juist hard gewerkt aan verbetering, en dat lijkt in de regio Amsterdam nu zijn vruchten af te werpen. Vier van de vijf mbo’s uit de hoofdstad maken het sinds 2015 in verschillende projecten mogelijk dat studenten en starters die aansluiting op de arbeidsmarkt wél hebben.

Portal

De mbo-vakschool voor hout meubel en interieur is een van de opleidingen die vandaag tijdens de evaluatie van de MBO-agenda, zoals het project van de regio Amsterdam heet, met succes de connectie tussen de studenten en de branche weet te maken. Zij kwamen met de ‘projectportal’. In feite niet veel meer dan een Facebookpagina, maar het geheim schuilt in de opzet van de pagina, vertelt Hanneke ten Hoopen van de communicatieafdeling van de school.

,,Wij hadden vaak mensen die bij ons aanklopten van ‘ik heb een klus, kan een van jullie studenten dat niet doen?’. Wij niet willen concurreren met de branche - studenten hebben toch een ander tarief -, maar tegelijk konden de studenten zo ook geen werkervaring opdoen. Toen hebben we ondernemen@hmc opgericht. Ingediende opdrachten worden nu door docenten beoordeeld op of het een onderwijzend doel, als stage of als betaalde opdracht kan dienen. Dan komt het op de vakportal en kunnen studenten en oud-studenten erop reageren en het als werk of stage aannemen.”

Hotel

Een van de studenten die succesvol deel heeft genomen aan het project is, Larissa Hageman. De 18-jarige (‘bijna 19!’) zag op de portal een opdracht voor het restylen van een hotel. Ze belde meteen haar studievriendin Daniek en samen besloten ze de opdracht als stage aan te gaan. ,,Het was een familiehotel dat de eigenaresse had geërfd van haar ouders. Ze wilde het graag veranderen, maar hadden geen budget voor een architectenbureau en daarnaast gunden ze ons deze werkervaring. Ze vond dat studenten deze kans moesten krijgen”, vertelt Larissa.

De opdracht leidde tot een nog meer werkervaring. Als werk dit keer. Larissa: ,,Door deze opdracht hebben we ook het interieur van een ROC in Amsterdam mogen herinrichten en hebben we nu zelfs een aanbieding om ook het nieuwbouwhuis van de directeur van dat ROC in te richten! Ondertussen worden we op school begeleid in hoe we het financieel moeten aanpakken, zodat dat we niet te weinig vragen voor ons werk.”

Niet iedereen

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, zegt Larissa. ,,Wij hebben het als prettig ervaren omdat we er prima doorheen gerold zijn. Dit gunnen we iedereen, maar daarvoor komen er nog wel te weinig projecten binnen. Dat is jammer want daardoor zijn er nog steeds leerlingen die te weinig werkervaring hebben en toch die aansluiting met de arbeidsmarkt dan niet hebben.”

De MBO-agenda sluit aan op het advies dat de Sociaal Economische Raad (SER) eind 2017 gaf aan de regering. Het mbo moet zelf meer doen aan de aansluiting van haar studenten, bijvoorbeeld door meer ‘hybride onderwijs’ aan te bieden; het mengen van onderwijs en bedrijfsleven. De regering gaf vervolgens aan dat gemeentes dit zoveel mogelijk regionaal moeten proberen te regelen. In Amsterdam lijken ze in ieder geval goed op weg.