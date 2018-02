Millennials kopen steeds vaker een huis met vrienden

Millennials hebben steeds vaker behoefte aan twee zaken: wonen in stadscentra én in de buurt van vrienden zijn. Door het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen in grote steden is dat niet altijd mogelijk. De oplossing is steeds vaker kopen mét die bekenden, blijkt uit onderzoek van Het Nieuwe Collectief, een start-up onder de vlag van TBI-onderneming ERA Contour.

Wonen in de stad: slechts een droom?

De enorme vraag naar koopwoningen in stadscentra blijft nog steeds stijgen, terwijl 52% van de jongeren het liefst een woning in het centrum zou kopen. Slechts 28% denkt die woondroom ook echt te kunnen realiseren. Als reactie op dit verschijnsel slaan meer en meer starters de handen ineen om samen woningen te kopen of ontwikkelen. Ze vinden zo makkelijker een plekje in steden zoals Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Maar liefst driekwart van de mensen tot 35 jaar overweegt het op deze manier aan te pakken, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Maurice de Hond.

Trend van 2018

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Daarnaast zou bijna een op de drie starters het liefst naast vrienden of goede bekenden willen wonen. Erik Gathier van ERA Contour vult daar in het persbericht op aan: „Nieuw is dat ‘in de buurt wonen van’ plaats maakt voor ‘wonen naast’. Samen een aantal woningen tegelijk kopen met vrienden of goede bekenden is dé woningtrend van dit moment. Ieder heeft daarbij een eigen woning, maar is ook elkaars buurman of buurvrouw. Bovendien biedt deze trend gemeenten de kans om steden betaalbaar te houden voor starters.”

Tegen familie zeggen we nee

Niet iedere starter staat overigens te popelen om in stadscentra te wonen: zo hoeft dat voor mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe het minst. Eén op de drie wil dit zelfs het liefste helemaal niet. Waar starters dus graag hun vrienden als buren hebben, zit dat op het gebied van familie nét even anders: gemiddeld woont slechts 4% van de mensen graag naast ouders, een broer of zus.