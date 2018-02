Maakt slecht kantoorlicht mensen dommer?

De Belgische onderzoeker Jacques Grégoire raakte geïntrigeerd door het fenomeen burn-outs, een aandoening die steeds meer voorkomt. Hij bedacht een enquête waarmee burn-outs vroegtijdig aan het licht gebracht kunnen worden.

Net als in België is in Nederland het aantal mensen met een burn-out fors gestegen. Cijfers afkomstig uit het Nationaal Salaris Onderzoek uit 2017 liegen er niet om: 15 procent van de vrouwen heeft een burn-out (gehad), bij mannen is dit 9 procent.

De Preventing Burn-out Test (PBT), zo heet de enquête die Grégoire en collega’s ontwikkelden. Dit instrument is erop geënt om burn-outs binnen ondernemingen te detecteren. Niet alleen prettig voor de werknemer die op een burn-out afstevent, maar ook voor ondernemingen en de gezondheidszorg.

Vragenlijst

De PBT is een digitale vragenlijst bestaande uit 150 vragen, die in ongeveer een half uur tijd ingevuld kan worden. Na afloop hiervan ontvangt de werknemer in kwestie de resultaten in de vorm van een rapport. Hij of zij kan hierin zien wat de ‘score’ is op chronische vermoeidheid, comfort en gebieden waar waakzaamheid nodig is.

Uit het rapport kunnen ook zogeheten werkpunten komen, aanbevelingen voor de werknemer zodat hij het risico op een burn-out kan voorkomen.

De uitslag van de test is niet bedoeld voor de werknemer. Deze krijgt wel een verslag van de collectieve risico’s die er binnen het bedrijf bestaan. De doelstelling is hierbij „absenteïsme sterk verlagen en de relatie tussen gezondheid/presteren voor elke werknemer optimaliseren”, aldus Grégoire in gesprek met Peoplesphere.

