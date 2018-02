'In het buitenland hoef je niet minder te verdienen'

Wakker worden met uitzicht op zee, koffie in een hippe strandtent, met je voeten in het zand én bakken met geld verdienen. Brood op de plank krijgen als digital nomad klinkt als een ware droom. Maar is het fenomeen ‘je laptop mee en gaan’ wel zo makkelijk als het lijkt?

„In Nederland is het nog niet zo mainstream, maar dat gaat denk ik wel gebeuren”, zegt digital nomad Agnès Nederhof (29). Afgelopen jaar zegde ze haar baan op om te reizen en werken tegelijkertijd. Na vijf weken Kaapstad is het nu tijd voor Valencia, New York en Toronto. „Als freelancer is alles mogelijk, maar het vereist goede voorbereiding en discipline om zo te leven.”

Digital nomad Agnès Nederhof (29) in Kaapstad. Foto: Agnès Nederhof

De meningen over deze lifestyle zijn verdeeld. „Er zijn mensen die denken dat ik in het buitenland ‘een beetje stukjes tik en daar ook nog eens voor betaald krijg’”, vertelt Nederhof. „Maar gelukkig snappen de meesten wel dat het echt hard werken is en je niet alleen maar vakantie viert.”

Ook Suzanne van Duijn (29) werkt regelmatig in het buitenland. In 2016 was ze te vinden in Thailand en Nieuw-Zeeland en in 2017 verbleef ze in Costa Rica en Nicaragua. Van Duijn noemt zichzelf parttime digital nomad. „Zo maak ik ook regelmatig kortere trips. Deze maand was ik in Oostenrijk, volgende maand in Jamaica en in april reis ik af naar Los Angeles. Mijn werk neem ik dan gewoon mee.”

Digital nomad Suzanne van Duijn (29). Foto: Suzanne van Duijn

Kan iedereen digital nomad worden?

Zolang je een laptop hebt en online werkzaamheden verricht, kun je digital nomad worden. Volgens Nederhof zal dit in de toekomst alleen maar makkelijker gaan. „Je ziet nu al dat je bij steeds meer bedrijven kunt ‘thuiswerken’, dus waarom niet in het buitenland?” Je moet er natuurlijk wel een bepaalde mentaliteit voor hebben, voegt van Duijn toe. „Dat betekent dat je gedisciplineerd én flexibel moet zijn.”

‘Discipline is the key’

De verleiding is natuurlijk groot om je laptop dicht te laten als je dan toch in een exotisch land te vinden bent. Discipline is dan ook ‘the key’ volgens van Duijn. „Ik ben juist zeer productief als ik op reis ben, omdat ik weet dat als het werk af is, ik leuke dingen ga doen. Als ik een baalmoment heb, bedenk ik me dat ik op die plek kan zijn, juist omdat ik doorwerk.” Eerst werken, dan leuke dingen is voor haar dan ook de ideale manier. „Maar het kan ook zomaar zijn dat ik twee weken keihard doorwerk, en daarna een week vakantie neem.”

Heeft het ook nadelen?

Wanneer je zoveel reist, doe je natuurlijk veel extra contacten op. „Je ontmoet veel mensen die reizen, maar die feesten ook heel veel”, aldus Nederhof. „Met deze reizigers kun je het werkende leven minder goed delen”. Zo staat Nederhof ook in het buitenland gewoon om 06.00 uur op. „Je kunt niet altijd gaan stappen. Maar via bijvoorbeeld groepen op Facebook kun je in contact komen met andere digital nomads, dat motiveert heel erg.”

Werkplek van Agnès Nederhof in Kaapstad. Foto: Agnès Nederhof

Een werkplek vinden is ook niet altijd even vanzelfsprekend. „Het kan lastig zijn om een plekje te vinden waar je echt lekker kunt werken”, vervolgt Nederhof. „De WiFi is niet overal zo goed geregeld als in Nederland.” Volgens van Duijn is het daarom ontzettend handig om altijd een stekkerblok mee te nemen. „Vaak is er maar één stopcontact of één wereldstekker in de kamer.”

Vergeet niet dat je gewoon werkt

Het leven van een digital nomad lijkt natuurlijk allemaal één groot feest, maar je moet de boel niet onderschatten. „Je moet vooral niet leven alsof je op vakantie bent”, zegt van Duijn. „In Nederland ga ik ook niet drie keer per dag uit eten, dus in Costa Rica doe ik dat ook niet. Het idee aan digital nomad zijn is voor mij juist dat je kan genieten van de wereld, zonder daarvoor meer uit te geven. Als je in Thailand woont, hoef je niet minder te verdienen dan in Nederland.”

