Djoeri is de jongste bankdirecteur van Nederland

Als je Djoeri Timessen (29) vijf jaar geleden had gezegd dat hij bankier zou worden, had hij je waarschijnlijk heel hard uitgelachen. Nu is hij de jongste bankdirecteur van Nederland. Als lid van de raad van bestuur van de digitale bank Bunq is hij ‘een gelukkig mens’. „Het is voor mij het belangrijkst dat ik geprikkeld blijf, zodat ik nieuwe dingen blijf leren.”

Na zijn studie International Business Communication ging hij naar China. Hij dompelde zich onder in de cultuur en leerde er de Chinese taal Mandarijn. „Het is een grappige twist dat ik nu bankier ben”, lacht Timessen die vanaf het begin bij het bedrijf betrokken is. „Ik werkte destijds al voor Ali Niknam, de oprichter van Bunq. In 2012 zei hij tegen mij: ‘ik ga iets knettergeks doen, ik ga een eigen bank opzetten’.”

Dat het geen traditionele bank zou worden, gaf hem de doorslag om zich bij Bunq aan te sluiten. „Ik zie ons als een techbedrijf, niet als een bank”, zegt Timessen, die zichzelf de kennis over bankieren in de avonduren heeft aangeleerd. „We verdienen geen geld door het rond te schuiven, maar omdat we een klein bedrag voor bepaalde diensten vragen. Wij willen dat mensen zich geen rekeninghouder voelen bij de bank, maar dat het draait om de persoon die iets met zijn geld wil.”

Oude wijze heren

Het ‘stoffige imago’ van de financiële sector wil hij graag veranderen. „Bankieren wordt gezien als iets voor snelle jongens in strakke pakken en voor oude wijze heren. Dat moet anders. Er moeten jonge type mensen met een frisse blik naar kijken, want als alle neuzen altijd maar dezelfde kant op blijven staan, ontstaat er een tunnelvisie.”

Djoeri Timessen (29)

Bunq probeert met haar honderd medewerkers en een gemiddelde leeftijd van 28 het negatieve imago te veranderen. „Onze jonge werknemers komen uit alle windstreken van de wereld. Dat zorgt voor nieuwe invalshoeken, iets wat naar mijn idee nodig is om enerzijds een goed product neer te kunnen zetten en anderzijds het imago te kunnen veranderen.”

Onverbeten optimist

Als jongste bankdirecteur van Nederland, een aanstelling die goedkeuring vereist van De Nederlandsche Bank (DNB), wil Timessen op een positieve en duidelijke manier leidinggeven. „Ik ben een onverbeten optimist en probeer altijd een positieve draai aan het leven te geven. Als ik een positieve mindset heb, dan projecteer ik dat op alles wat ik doe.”

Dat hij nog jong is, maakt hem niet uit. „Ik denk dat het belangrijkste is dat je mensen veel duidelijkheid heeft. Waar gaan we heen, wat gaan we doen. Daarbinnen willen we onze werknemers vertrouwen geven om te kunnen doen wat ze moeten doen. Ik geloof er heilig in om mensen verantwoordelijkheden te geven. En een bak verantwoordelijkheid krijgen ze bij ons vanaf dag 1.”

‘Mijn werk is een lifestyle’

Last van werkstress heeft Timessen niet. Dat komt waarschijnlijk omdat hij weinig verschil ziet tussen werk en privé. „Mijn werk is meer een lifestyle dan een job. Dat komt omdat ik doe waar ik blij van word.” Hij kan wel stress hebben, maar dat voelt dan vooral ‘lekker’. „Vooral als je weer een doel hebt behaald. Als je dat dan ook nog eens met een heel team doet die ook een ontlading voelt, dan kun je mij opvegen.”

Daarnaast wil hij zich niet druk maken over ‘hypothetische situaties’. „Daar verlies je alleen maar energie mee.” Maar, zo benadrukt hij, je moet er wel op voorbereid zijn. „Dat doe ik door te genieten van het nu, maar me wel te focussen op de toekomst. Zeker in de wereld van het bankieren is het heel belangrijk om continu vooruit te denken. Voor mij soms nog een uitdaging, want ik ben duidelijk geen planner.”

