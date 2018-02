Column: De Halbe waarheid vertellen

Een klein leugentje om bestwil op je werk, daar is nog nooit iemand aan doodgegaan. Het wordt zelfs aangeraden om voor een grotere kans op de arbeidsmarkt de waarheid zo nu en dan een beetje te verdraaien. Tijdens het solliciteren bijvoorbeeld. Beter vertel je je mogelijke nieuwe baas niet dat je vorige chef een eikel was of dat je bij je vorige baan met knallende ruzie bent vertrokken. Je houdt er gewoon je mond over en pas als ernaar wordt gevraagd, vertel je dat alles in pais en vree is gegaan. Mocht het ooit uitlekken, dan zal je baas het nog begrijpen ook, denk ik. Het is immers geen misdaad.

Liegen

Helaas kan het ook voorkomen dat je moet liegen terwijl je dat eigenlijk niet wil. Een paar jaar geleden zocht een vriendin een nieuwe baan terwijl ze net wist dat ze zwanger was. De grote vraag: vertelt ze het of niet? Als ze het wel zou vertellen, bestond er een kans dat ze niet zou worden aangenomen omdat ze er sowieso vier maanden niet zou zijn en misschien daarna wel parttime zou willen gaan werken. En als ze het niet zou zeggen en wel werd aangenomen, begon ze eigenlijk al met een vertrouwensbreuk zodra ze het wel zou vertellen. Een duivels dilemma.

Mijn vriendin heeft het op aanraden van verschillende arbeidsexperts niet verteld. Ze kreeg de baan. Gelukkig reageerde haar baas uiteindelijk heel goed op het blijde nieuws. Toch zou er anno 2018 toch eens iets in de wet moeten staan dat vrouwen beschermt in dergelijke situaties. Maar goed, dat is voor een volgende keer.

Poetin

Toch is er nog wel een verschil tussen een leugentje om bestwil en echt liegen. Echte leugens kunnen je namelijk de kop (en je baan) kosten zodra de waarheid boven tafel komt. Een leugen over een ontmoeting met een prominente wereldleider kan bijvoorbeeld niet door te beugel. Dat weet nu ook minister Halbe Zijlstra. Hij verzon (naar eigen zeggen met de beste bedoelingen) een ontmoeting met de Russische president Poetin en dacht daar met een ‘stom, had ik niet moeten doen’ vanaf te komen toen hij gesnapt werd. Bij nader inzien zag hij zelf toch ook in dat dat als minister van Buitenlandse Zaken niet écht slim is en stapte op. Heeft het leugentje toch nog een slachtoffer geëist.