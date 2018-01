Stel je bent miljonair geworden, en dan?

Je hebt er vast weleens over nagedacht: wat te doen met een paar miljoen? Waarschijnlijk denk je al snel aan een nieuwe villa of een ferrari, maar dat kun je volgens Bea Post beter niet doen. Ze is prijswinnaarsbegeleider bij de Postcode Loterij en heeft er sinds maandagavond twee nieuwe families bij die ze mag adviseren over wat je met zoveel geld beter wel en niet kunt doen. ,,Je moet in ieder geval eerst de boel laten bezinken."

,,Eastermar staat op zijn kop", zegt Post over het dorp waar maandagavond de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro is gevallen. Doordat het dorp maar 1575 inwoners heeft, zijn de gewonnen bedragen dit jaar hoog. De mensen van de winnende postcode zijn dan ook behoorlijke geluksvogels, want er zijn in die straat maar twee adressen die meespelen. Dat betekent dat beide deelnemers in één klap multimiljonair zijn geworden. Een jong stel won 8,9 miljoen euro, een ouder echtpaar 17,9 miljoen euro.

Roes

,,Zij zitten de komende dagen echt in een roes”, gaat Post verder. Ze is al vanaf het begin bij de loterij betrokken en helpt winnaars die een miljoen of meer verdienen om met beide benen op de grond te blijven staan. ,,Begeleiding is nodig, want er komt zoveel op je af”, legt Post uit. ,,Zelf blijf je hetzelfde, maar je omgeving verandert. Daar moet je mee leren omgaan.”

Post geeft adviezen over wat je moet doen met je werk, (vooral niet opzeggen, want dat is slecht voor je huwelijk), hoe je omgaat met bedelaars aan huis (doorspelen naar Post, die handelt dat af) en waar je je geld beter wel en niet aan kunt uitgeven. Rondjes geven in de kroeg kun je als miljonair bijvoorbeeld beter maar laten. ,,Doe het alleen de eerste keer om de prijs te vieren. Vinden ze je gierig als je een volgende keer niet weer betaald, dan kun je het geen vrienden noemen.”

Ruzie

,,Je moet zoveel mogelijk je eigen leven blijven leven”, zegt financieel expert Sabine Barthel. Zij gaat net als Post meerdere keren langs bij de winnaars en geeft onder meer advies over wat wel en niet verstandig is om te doen qua aflossingen en schenkingen. Zo adviseert ze dat je beter geen geld kunt uitlenen. ,,Als een bekende vraagt om geld, kun je het beter schenken met een goed hart. Vind je dat het niet waard, dan is lenen vaak ook geen oplossing. Daar komt alleen maar ruzie van.”

Balen

Volgens Jildou Braaksma (26) is het momenteel een gekkenhuis in het dorp. Ze woont in Eastermar, maar had zelf geen lot. ,,Toen het nieuws bekend werd, baalde ik eerst behoorlijk”, zegt Braaksma. Maar al snel legde ze zich erbij neer. ,,Zo'n bedrag winnen is leuk hoor, maar wat moet je met zoveel geld? Dan kun je alles kopen, en dan? Misschien ben ik te nuchter hoor, maar ik vind het wel prima zo.”

Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels kan het winnen van zo’n geldbedrag wel degelijk zorgen voor een gelukkig gevoel. ,,We gaan ervan uit dat rijke mensen succesvol zijn”, legt Wessels uit. ,,Door zo’n prijs te winnen, gaan mensen naar je opzien en krijg je erkenning. Dat geeft een prettig gevoel.”

,,Maar geld maakt alleen gelukkig als je het op een goede manier uitgeeft", gaat Wessels verder. ,,Koop daarom ervaring in plaats van spullen. Aan vijf auto’s heb je niets, je kunt immers maar in eentje rijden. Maar als je geld uitgeeft aan mooie reizen, dan ga je bekend staan als een wereldreiziger. Dat zorgt voor een geluksgevoel.”

Bekend staan als een wereldreiziger zorgt voor een geluksgevoel. Foto: Unsplash.

Sparen

Miljonairs moeten volgens Wessels, ondanks ze voldoende te besteden hebben, kritisch blijven omgaan met hun geld. Het advies: zet op een betaalrekening maximaal een paar honderd euro en zet de rest op een spaarrekening. ,,Als we ergens gelukkig van worden, dan is het wel van ergens voor sparen en daarna pas uitgeven. Aangezien mensen met miljoenen op de bank niet meer hoeven te sparen, kunnen ze gaan beleggen. Met het rendement dat ze behalen kunnen ze dan een geluksgevoel creëren.”

Binnen twee weken staat het geld van de winnaars op hun rekening. Bea Post: ,,Dan dringt het pas echt door om hoeveel geld het gaat. Nu is het alleen nog maar een cheque, en of daar nu 1 of 17 miljoen op staat, maakt op dit moment nog geen verschil.”

Zelf speelt Post ook ieder jaar mee. Wat ze zou doen als ze zelf een keer wint? ,,In ieder geval blijven werken, want ik vind het veel te leuk.”

